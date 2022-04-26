Лукашенко о пострадавших от взрыва ЧАЭС землях: нами были приняты правильные решения, что мы не бросили огромные территории

Новости Беларуси. Решение социальных вопросов, укрепление экономики и развитие сельского хозяйства. О выполнении поручений Президента по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС шла речь 26 апреля на встрече во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участниками встречи стали ответственные должностные лица. От ядерной катастрофы в 1986-м пострадала почти четверть всей Беларуси. Больше остальных досталось Гомельской области, особенно ее приграничным районам. Потому со стороны государства и лично Александра Лукашенко к вопросу возрождения пострадавших земель самое пристальное внимание. Для этого, в том числе, направлена реализация специальной госпрограммы.

На решение «чернобыльских проблем» в целом уже потрачено 19 миллиардов рублей. И это только деньги, выделенные из бюджета страны. На средства в регионах активно укрепляют социальную базу: развивают инфраструктуру, медицину, строят льготное жилье, предоставляют всем нуждающимся путевки на бесплатное оздоровление. И вот сегодня Александр Лукашенко детально интересуется выполнением данных им поручений. Ведь Президент не раз говорил, что потерять пострадавшие белорусские земли никак нельзя, надо активно заниматься их восстановлением. И как показало время, мы приняли правильные решения о развитии этих регионов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Социальный блок – это вопрос номер один. Как бы мы сегодня ни говорили, все равно в памяти людей остались проблемы, перепуганные, запуганные и прочее. Особенно старшее поколение.

Второй вопрос – экономика. Мы очень многое сделали для жизни людей. Времени немало прошло уже, более 30 лет, и мы увидели, что нами были приняты правильные решения, что мы не бросили огромные территории нашей страны. Люди живут в тех городах, поселках. Более того, неплохо работают, особенно в сельском хозяйстве, но проблем хватает. Экономика. Есть же льготы, мы принимали многие решения. Как функционируют там предприятия с точки зрения экономики?

Третье, все-таки, – это земли. Мелиорация земель и их вовлечение в сельскохозяйственный оборот. Понемногу, там, где можно. Мы говорили о деревообработке, о лесовосстановлении, много тогда было нужно восстанавливать лесов. Мною были даны соответствующие поручения. Говорили об экологическом туризме, пчеловодстве, коневодстве. Как показали опыт и практика, этим делом там заниматься можно, и это дает хороший результат. То есть целый ряд конкретных проблем, которые поднимались на месте во время моих поездок, был адресован конкретным ведомствам, конкретным людям. Как это реализовано?