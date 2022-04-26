Лукашенко о пострадавших от взрыва ЧАЭС землях: нами были приняты правильные решения, что мы не бросили огромные территории

Новости Беларуси. Решение социальных вопросов, укрепление экономики и развитие сельского хозяйства. О выполнении поручений Президента по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС шла речь 26 апреля на встрече во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участниками встречи стали ответственные должностные лица. От ядерной катастрофы в 1986-м пострадала почти четверть всей Беларуси. Больше остальных досталось Гомельской области, особенно ее приграничным районам. Потому со стороны государства и лично Александра Лукашенко к вопросу возрождения пострадавших земель самое пристальное внимание. Для этого, в том числе, направлена реализация специальной госпрограммы.
На решение «чернобыльских проблем» в целом уже потрачено 19 миллиардов рублей. И это только деньги, выделенные из бюджета страны. На средства в регионах активно укрепляют социальную базу: развивают инфраструктуру, медицину, строят льготное жилье, предоставляют всем нуждающимся путевки на бесплатное оздоровление. И вот сегодня Александр Лукашенко детально интересуется выполнением данных им поручений. Ведь Президент не раз говорил, что потерять пострадавшие белорусские земли никак нельзя, надо активно заниматься их восстановлением. И как показало время, мы приняли правильные решения о развитии этих регионов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Социальный блок – это вопрос номер один. Как бы мы сегодня ни говорили, все равно в памяти людей остались проблемы, перепуганные, запуганные и прочее. Особенно старшее поколение.
Второй вопрос – экономика. Мы очень многое сделали для жизни людей. Времени немало прошло уже, более 30 лет, и мы увидели, что нами были приняты правильные решения, что мы не бросили огромные территории нашей страны. Люди живут в тех городах, поселках. Более того, неплохо работают, особенно в сельском хозяйстве, но проблем хватает. Экономика. Есть же льготы, мы принимали многие решения. Как функционируют там предприятия с точки зрения экономики?
Третье, все-таки, – это земли. Мелиорация земель и их вовлечение в сельскохозяйственный оборот. Понемногу, там, где можно. Мы говорили о деревообработке, о лесовосстановлении, много тогда было нужно восстанавливать лесов. Мною были даны соответствующие поручения. Говорили об экологическом туризме, пчеловодстве, коневодстве. Как показали опыт и практика, этим делом там заниматься можно, и это дает хороший результат. То есть целый ряд конкретных проблем, которые поднимались на месте во время моих поездок, был адресован конкретным ведомствам, конкретным людям. Как это реализовано?
Традиционно каждый год Президент посещает пострадавшие регионы. И 2022-й не станет исключением, несмотря на то, что глава государства сегодня в Минске. С командировкой на юг страны Александр Лукашенко отправится в ближайшее время.
И как сообщил Telegram-канал «Пул Первого», сейчас в кабинете Президента Беларуси проходит еще одна встреча. В центре внимания ситуация в банковской системе.