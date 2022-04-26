Судьбы с отпечатками войны. Беларусбанк презентовал книгу с воспоминаниями о людях, переживших Великую Отечественную

Новости Беларуси. «Я.Мы. Помним! 100 историй к 100-летию ОАО «АСБ Беларусбанк». Памятную книгу под таким названием 26 апреля презентовали общественности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На страницах издания работники банка с трепетом рассказывают о своих семейных историях, о родственниках, которые пережили военное лихолетье. Александра Качан прочитала страницы юбилейного издания.

Чтобы помнили всегда. 100 историй, столько же судеб, на которые свой отпечаток оставила Великая Отечественная. В этой книге воспоминания сотрудников Беларусбанка о родных и близких. Истории объединили в одно юбилейное издание и презентовали памятный сборник символично – к 100-летию организации.

Надежда Ермакова, председатель ветеранской организации Беларусбанка:

Когда в cоюзе женщин была создан выставка «Женское лицо Победы», появилась идея: а почему бы нам в Беларусбанке это не создать. И вот кинули клич: принесите все, кто имеет какую-то историю своих родственников участия в Великой Отечественной войне.

Яркий и патриотичный проект вырос из выставки «Женское лицо Победы», которую инициировали активистки Белорусского союза женщин в 2021 году. Идея нашла отклик в коллективе. Эти памятные 100 историй теперь путешествуют по всей стране. С судьбами героев могут знакомиться посетители на выставках в региональных отделениях банка. Тем временем работа над проектом продолжается.

Алла Райцес, председатель объединенной организации «Белорусский союз женщин» Беларусбанка:

Мы собираем дополнительные истории о близких родственниках работников нашего банка, и, возможно, когда у нас будет достаточно материала, мы издадим вторую книгу. Более того, мы предлагали Белорусскому союзу женщин тоже присоединиться к настоящей акции. Мы готовы собрать истории в целом в рамках республиканской организации о наших родственниках, которые прошли эти лихолетья войны.