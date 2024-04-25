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Анализируем тезисы Президента на ВНС! Смотрите ток-шоу «По существу»

25 апреля 2024 08:08
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Беларуси в области обеспечения безопасности совсем скоро будет чем руководствоваться на утвержденной основе. Напомним, делегаты ВНС сегодня, 25 апреля, рассмотрят важнейшие документы – Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их проекты мы анализировали не раз, а вот предметный разговор по «По существу» сегодня будут вести участники нашего ток-шоу. В 18:30 в эфире СТВ гости студии комментируют значимость ВНС и анализируют тезисы выступления Президента. Участником дискуссии может стать каждый. Со стартом эфира наводите камеру смартфона на QR-код, он перенаправит вас в чат трансляции на YouTube, где можно оставить вопрос или комментарий.

Не пропустите ток-шоу «‎По существу»‎ – 25 апреля в 18:30.

# Всебелорусское народное собрание # общество

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