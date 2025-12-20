Эмоции тоже лекарство. Пациентам детской больницы Гомеля подарили новогоднее путешествие в сказку

Месяц перед Новым годом – это время веры в чудеса и исполнения заветных желаний. Вот уже три десятка лет благотворительный марафон «Наши дети» шагает по стране. Взрослые дарят маленьким белорусам заботу и поддержку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За эти годы миллионы детей оказались в центре внимания. Многие из них уже успели вырасти и теперь сами дарят свое тепло тем, кто в этом особо нуждается. Очень важно подарить положительные эмоции маленьким пациентам.

Несмотря на то, что эти дни дети проводят в больнице, верить в чудо они не прекращают. А восторг от представления и подарков, которые для них подготовили, без сомнений, ускоряют процесс выздоровления.