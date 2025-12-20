Эмоции тоже лекарство. Пациентам детской больницы Гомеля подарили новогоднее путешествие в сказку
Месяц перед Новым годом – это время веры в чудеса и исполнения заветных желаний. Вот уже три десятка лет благотворительный марафон «Наши дети» шагает по стране. Взрослые дарят маленьким белорусам заботу и поддержку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За эти годы миллионы детей оказались в центре внимания. Многие из них уже успели вырасти и теперь сами дарят свое тепло тем, кто в этом особо нуждается. Очень важно подарить положительные эмоции маленьким пациентам.
Несмотря на то, что эти дни дети проводят в больнице, верить в чудо они не прекращают. А восторг от представления и подарков, которые для них подготовили, без сомнений, ускоряют процесс выздоровления.
Полтора месяца назад жизнь маленькой Златы Савочкиной изменилась. В Гомельской областной детской больнице девочка мужественно проходит непростое лечение, чтобы сравнять длину ног, и уже делать первые шаги на пути к выздоровлению. Ее самая заветная мечта сейчас – скорее оказаться дома.
Злата Савочкина, пациентка Гомельской областной детской клинической больницы:
Я хочу себе на новый год игрушку, и хочу, чтобы я поправилась.
Мария Савочкина, мама Златы:
Надеюсь, что скоро выпишемся, и уже прогнозы хорошие. Надеемся, что получится Новый год дома праздновать. Но мы не огорчимся, здоровье – самое важное. Поэтому, если что, будем здесь отмечать. Здесь тоже хорошо – как дома.
Чтобы подарить маленьким пациентам немного праздничного настроения и окружить вниманием, для них устроили настоящее новогоднее приключение. Организатором стал Белорусский детский фонд, а в качестве актеров выступили студенты и педагоги из 20 гомельских колледжей.
Инна Силкова, директор Гомельского областного отделения Белорусского детского фонда:
Уже стало доброй, хорошей традицией в канун Нового года приходить к деткам в областную больницу на новогоднее представление. Все наши детки ждут чуда. И мы постарались в этом году подготовить очень хорошие игровые программы. Ребята очень старались, очень готовились. Поэтому хочу пожелать ребятам скорейшего выздоровления.
Каждый ребенок достоин настоящего новогоднего праздника, а ребята, которые вынуждены проводить это время в больничных палатах, особенно нуждаются в таких событиях.
Подробнее в видео.