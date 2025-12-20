Уровень продаж в магазинах Великобритании упал почти на 4%

Праздник к ним приходит, а настроение – нет. Нынешнее Рождество может стать самым убыточным для магазинов Великобритании. По данным Национальной статистической службы страны, уровень продаж уже упал почти на 4 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты напомнили, что потребительские расходы имеют решающее значение для налоговых поступлений и экономического роста. Вот только в него, похоже, как раз жители королевства и не верят. Особенно на фоне падения ВВП, которое продолжается уже несколько месяцев подряд. Британцы больше не хотят тратить деньги на рождественские покупки, откладывая сбережения на более важные нужды: оплату кредитов и погашение долгов. Экономить заставляет нынешний финансовый кризис в Великобритании.

Так, согласно опросу, большинство граждан страны считают, что им не хватает средств на непредвиденные расходы. А на вопрос, что бы они сделали со свободными деньгами, почти 60 % опрошенных ответили, что отложили бы. И только 8 % выразили готовность потратить их на рождественские покупки.