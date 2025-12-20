Битва была бы жестокой. Как ВНС спасло Беларусь от СВО – Пустовой

Как ВНС уберегло Беларусь от СВО? При чем философия белорусского отношения к нашей цифровой трансформации? И чем СТВ напоминает Беларусь, разберем в авторской рубрике Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр».
Как ВНС уберегло Беларусь от СВО? При чем философия белорусского отношения к нашей цифровой трансформации? И чем СТВ напоминает Беларусь, разберем в авторской рубрике Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр».
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В Беларуси поля перепахивает аграрная техника, а не военная. А ведь все могло бы быть совершенно иначе. Если бы тогда вместе с милицейскими машинами прогрессивная часть столичной политической богемы с повернутыми шеями и умами в сторону Запада перевернула бы и страну, то белорусы сейчас точно бы воевали с россиянами. Если не раньше украинцев.
Наша страна и по территории меньше, и это прямая дорога на Москву, да и нет такого резкого регионального отличия, как у южных соседей. Все переплетено. Битва за Беларусь была бы жестокой. От СВО нас спасло в ВНС. С одной стороны уникальную, а с другой – глубокую, глубинную и криптовую систему народовластия предложил диктатор Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да, VII Всебелорусское народное собрание. Но вспомните первое. Тогда решался вопрос, быть или не быть. Слава Господу Богу, надоумил меня обратиться к этому народному вече. Я как историк понимал, что надо собрать людей, надо у них получить поддержку.
Послание Президента к народу и парламенту – ГЛАВНОЕ.
И после I Всебелорусского народного собрания на улицах машины переворачивали. Вы это видите из кадров хроники. Но ситуация абсолютно начала меняться. Это, по-моему, с 96 года прошлого века. Начала меняться. Вот за это надо преклоняться. Вы это скоро, пройдет время, оцените.
Преклоняться перед Всебелорусским народным собранием. Оно в трудную минуту сказало «нет». Мы этого сопливого Президента поддерживаем, мы его избрали, мы должны идти вперед, вперед и только вперед, не останавливаясь.
Евгений Пустовой:
А теперь ВНС – это страховка от всего. Если что, может стать инструментом политического экзорцизма. Изгонять из страны случайных Зеленских или Каллас, например. Но я думаю, наше общество и наша система образования не вырастят таких персон.
Ведь ВНС – это не междусобойчик, а консолидированная сила. Да, лучше согласие, чем драки в интерьерах политических институтов. Руками машет депутация, а в окопах гибнут люди. Украина – пример.
Пустовой: «ВНС – это зеркало нашего общества». Подробности.