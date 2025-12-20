Масштабный проект, изменивший страну: как БелАЭС подарила новую жизнь регионам

Один из важнейших проектов прошедшей пятилетки – Белорусская АЭС. Главная задача была снизить зависимость экономики от углеводородов за счет ввода станции – это было прописано в программе социально-экономического развития на 2021-2025 годы. Энергетической отрасли страны предстояло интегрировать БелАЭС в энергосистему и создать условия для увеличения использования электроэнергии потребителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как достигались эти цели, и какое развитие мирный атом получит в следующие 5 лет, расскажет Галина Буро.

БелАЭС – самый масштабный проект в истории страны, который позволил вступить Беларуси в мировое ядерное сообщество и обрести энергетическую независимость. Станция, построенная по ультравысоким стандартам с повышенным уровнем безопасности, за 5 лет выработала более 53 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. За счет чего наша страна полностью отказалась от импорта этого энергоресурса. А это колоссальная экономия для бюджета.

В стране с мирным атомом новый облик энергосистемы. Идет большая модернизация сетей по госпрограмме. Мощные подстанции обеспечивают промышленность, к тому же электричество – в каждый дом. За последние пять лет электропотребление выросло почти на 6 миллиардов киловатт-часов, в том числе за счет реконструкции инфраструктуры в населенных пунктах. Гродненская область – в тройке лидеров.

Дмитрий Соломанин, начальник службы электрических сетей предприятия «Гродноэнерго»:

На сегодняшний день уже более 1600 километров распределительных сетей прошло реконструкцию, что позволило обеспечить перевод жилого фонда на использование электроэнергии для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи более чем в 10 тысячах жилых домов. Дальше мы смотрим в перспективу, и ближайшие планы наши до 30 года подразумевают еще реконструкцию сетей в 336 населенных пунктах. Сегодня Беларусь занимаем третье место в рейтинге стран Европы с самой низкой ценой на электричество. Это придает мощный импульс темпам строительства электродомов. Уже возведено более 2 миллионов квадратных метров жилья. В квартирах теплоэнергию обеспечивают полностью автономные индивидуальные электроприборы. Спрос на такое жилье высокий, потому в отдельных регионах план по строительству даже перевыполнили.

Александр Капранов, начальник отдела жилищной политики и инвестиционных программ комитета по архитектуре и строительству Гродненского облисполкома:

В Гродненской области, если брать с 20 года, то введено более 422 тысяч квадратных метров, что составляет 164 % от задания. Работа в данном направлении продолжается. В ноябре по итогам совещания у Президента принято решение о возведении в ближайшие годы третьего энергоблока на БелАЭС. Но Минск не отказывается от идеи по строительству и второй атомной станции, поскольку в стране идет рост энергопотребления.