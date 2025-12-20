Как ВНС уберегло Беларусь от СВО? При чем философия белорусского отношения к нашей цифровой трансформации? И чем СТВ напоминает Беларусь, разберем в авторской рубрике Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Про ВНС сказано все. И про значимость, и про статусность, и про решение. Цифры, визуализация, детали, моменты. Давайте еще о главном. О том самом белорусском Батьке, ставшем отцом ВНС. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ. ВНС – это путь к независимости и независимости путь. ВНС – это путь к безопасности, благополучию, путь развития. То есть взбираться по приступкам известной пирамиды Маслоу, только не для человека, а в целом для страны, помогали решения и консолидированная позиция ВНС. Причем, решая базовые потребности, мы ставили для себя новые цели. Именно так и происходит эволюция. С полуголодными белорусами у зеленого дуба на Полесье…

Взял там перекусить. Ну все же, знаете, ссобойку эту разложили, и я тоже. И с ними сижу. И слышу один мужик другому говорит: «Гэна наш». ...или красавицами, запуганными бандитским беспределом столицы.

Только автобус остановился, тут же его обложили данью. Каждый киоск, каждый ресторан, каждая коммерческая точка платила.

И везде крышевалось, и всем платили. И бандитам, и таможне, и милиции.

Евгений Пустовой:

Говорить о политическом устройстве было бы издевательством. Мы причесали свою экономику, города и веси, укрепили систему власти. И вот, пожалуйста, плюрализм и демократия не с высоких этажей Брюсселя, а самые настоящие – от земли, от народа. ВНС – это народовластие. Стали на крыло. И да, теперь поколение, не видевшее разбитого корыта, глядя и гуляя экскурсиями и балами по дворцам Независимости и Республики требуют политического разнообразия. Ну это же не витрины торговых центров. В политике важна стабильность и поступательность. Вот это и есть белорусский подход к внутренней политической архитектуре. Битва была бы жестокой. Как ВНС спасло Беларусь от СВО – Пустовой