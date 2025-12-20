Как ВНС уберегло Беларусь от СВО? При чем философия белорусского отношения к нашей цифровой трансформации? И чем СТВ напоминает Беларусь, разберем в авторской рубрике Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр».
Как ВНС уберегло Беларусь от СВО? При чем философия белорусского отношения к нашей цифровой трансформации? И чем СТВ напоминает Беларусь, разберем в авторской рубрике Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр».
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Про ВНС сказано все. И про значимость, и про статусность, и про решение. Цифры, визуализация, детали, моменты. Давайте еще о главном. О том самом белорусском Батьке, ставшем отцом ВНС.
«Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
ВНС – это путь к независимости и независимости путь. ВНС – это путь к безопасности, благополучию, путь развития. То есть взбираться по приступкам известной пирамиды Маслоу, только не для человека, а в целом для страны, помогали решения и консолидированная позиция ВНС. Причем, решая базовые потребности, мы ставили для себя новые цели. Именно так и происходит эволюция. С полуголодными белорусами у зеленого дуба на Полесье…
Взял там перекусить. Ну все же, знаете, ссобойку эту разложили, и я тоже. И с ними сижу. И слышу один мужик другому говорит: «Гэна наш».
...или красавицами, запуганными бандитским беспределом столицы.
Только автобус остановился, тут же его обложили данью. Каждый киоск, каждый ресторан, каждая коммерческая точка платила.
И везде крышевалось, и всем платили. И бандитам, и таможне, и милиции.
Евгений Пустовой:
Говорить о политическом устройстве было бы издевательством. Мы причесали свою экономику, города и веси, укрепили систему власти. И вот, пожалуйста, плюрализм и демократия не с высоких этажей Брюсселя, а самые настоящие – от земли, от народа.
ВНС – это народовластие. Стали на крыло. И да, теперь поколение, не видевшее разбитого корыта, глядя и гуляя экскурсиями и балами по дворцам Независимости и Республики требуют политического разнообразия. Ну это же не витрины торговых центров. В политике важна стабильность и поступательность. Вот это и есть белорусский подход к внутренней политической архитектуре.
Битва была бы жестокой. Как ВНС спасло Беларусь от СВО – Пустовой
Евгений Пустовой:
Мы действительно реализовываем свой белорусский путь вместе. Все задачи ставим, исходя из собственных интересов и опыта, но понимая, что гарантировать их соблюдение может только суверенное государство.
Например, Британия свою незыблемую систему вырабатывала, как и колониальное богатство зарабатывала, веками. А мы за 30 лет построили. Причем систему не лордов и пэров, а всех нас. Не то что в зале – в президиуме мы могли узнать каждый себя. ВНС – это зеркало нашего общества. И пока европейские фермеры бастуют, наши участвуют в принятии стратегических решений. Комбайнеры на личном контроле Президента. Потому что белорусы – это нация хлеба.
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