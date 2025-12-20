Обновление транспорта, цифровизация и туризм – ВНС определило вектор развития на пятилетку
ВНС определило вектор развития на пятилетку. Во внимании – обновление транспорта, цифровизация и туризм. 1200 делегатов из всех регионов страны приняли участие во Всебелорусском народном собрании. Именно они, как отметил глава государства, проводники решений, принятых на ВНС в жизнь.
И именно этим людям, которые представляют страну и все белорусское общество, предстоит донести решения, принятые коллективно в рамках Всебелорусского народного собрания, до каждого. И именно таким образом выходит на траекторию коллективного развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одна из ключевых задач всей транспортной отрасли на пятилетку – переход на современный, экологичный парк. Для страны важно не упустить мировой тренд развития электротранспорта. Чтобы и на дорогах Беларуси зеленых автобусов стало больше. В планах есть конкретные цифры: в два раза увеличить мощности «Белкоммунмаша», чтобы обеспечить электробусами и свои дороги.
Александр Лыщик, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Электрический транспорт, который будет работать в автобусном парке, позволит экономить на расходах в ремонте. На топливе может дать сдвиг. Выше станет зарплата.
Речь в том числе шла о глубокой цифровизации. Если пять лет назад здесь внедрили онлайн-оплату, то теперь задача – перевести в «цифру» весь внутренний документооборот.
Григорий Барановский, заместитель директора предприятия «Могилевоблавтотранс»:
В настоящее время автобусный парк уже активно использует цифровые технологии. Что касается развития в дальнейшем: панируем перейти на цифровой путевой лист, где будет отображаться и медики и механики. Отходим от бумажного носителя.
Открыть Беларусь заново – и для себя, и для гостей, превратить туризм в значимую доходную отрасль. В следующей пятилетке эта цель – стратегическая. Реставрация малых городов и замков, современные музеи и агроусадьбы, фестивали – все это создает новые рабочие места и развивает малый бизнес в регионах.
Пример – древний Новогрудок. Сегодня доля туризма в экономике района составляет 2,5 %. Задача на пятилетку – увеличить ее до 7 %. Такие конкретные цели, поставленные для каждого региона – основа для роста. Ведь сильные регионы – это сильная страна.
Сергей Чарковский, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
У нас буквально на пятилетку запланировано порядка 4 проектов, которые мы должны реализовать. Это создаст инновационность технологических подходов, которые дадут возможность развитию конкурентоспособной продукции, особенно в двух направлениях – производство сельскохозяйственной продукции. И, соответственно, дает возможность снизить себестоимость на внешний рынок – мясной и молочной продукции.
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