Обновление транспорта, цифровизация и туризм – ВНС определило вектор развития на пятилетку

ВНС определило вектор развития на пятилетку. Во внимании – обновление транспорта, цифровизация и туризм. 1200 делегатов из всех регионов страны приняли участие во Всебелорусском народном собрании. Именно они, как отметил глава государства, проводники решений, принятых на ВНС в жизнь.

И именно этим людям, которые представляют страну и все белорусское общество, предстоит донести решения, принятые коллективно в рамках Всебелорусского народного собрания, до каждого. И именно таким образом выходит на траекторию коллективного развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из ключевых задач всей транспортной отрасли на пятилетку – переход на современный, экологичный парк. Для страны важно не упустить мировой тренд развития электротранспорта. Чтобы и на дорогах Беларуси зеленых автобусов стало больше. В планах есть конкретные цифры: в два раза увеличить мощности «Белкоммунмаша», чтобы обеспечить электробусами и свои дороги.