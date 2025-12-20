Прямой эфир

Россия и США проведут переговоры по украинскому конфликту во Флориде

20 декабря 2025 17:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Станет ли переговорный процесс финишной прямой? В США решается судьба украинского  конфликта. В ближайшие часы во Флориде американские представители должны встретиться с российскими официальными лицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной раунд переговоров призван остановить конфликт в Украине. Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев уже прилетел в Майами.

Запланирована его встреча со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. К переговорам, вероятно, присоединится и глава Белого дома Дональд Трамп.  В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Москва и Киев могут достичь компромисса по завершению конфликта уже на этой неделе. 

Правда, трехсторонней встречи с участием Соединенных Штатов, России и Украины во Флориде не предусмотрено. Москва и Киев не сходятся в ряде пунктов, а именно в вопросах территорий, вступления Украины в НАТО, численности ВСУ, статуса русского языка в Украине и контроля над Запорожской АЭС. 

# Россия # США

Другие новости рубрики

Все новости
Уровень продаж в магазинах Великобритании упал почти на 4%
20 декабря 2025 17:05

Уровень продаж в магазинах Великобритании упал почти на 4%

Во Франции десятки тысяч человек выступают против требования властей о забое скота
20 декабря 2025 17:03

Во Франции десятки тысяч человек выступают против требования властей о забое скота

Жители Германии не верят, что правительство Мерца может сделать их жизнь лучше
20 декабря 2025 14:23

Жители Германии не верят, что правительство Мерца может сделать их жизнь лучше