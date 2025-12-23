С заботой о старшем поколении! Как зародился Республиканский благотворительный проект «От всей души»?

Более 1 миллиона 600 тысяч пожилых, 23 дня теплых встреч, сотни охваченных учреждений – и все вокруг заботы о старшем поколении. Направление, которое в Беларуси поддерживается на самом высоком уровне. По всей стране стартовал Республиканский благотворительный проект «От всей души». Это инициатива нашего Президента, и она логично продолжает марафон добра «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История праздника началась на благотворительном мероприятии 29 декабря 2022 года, Александр Лукашенко рассказал о новогодних традициях суверенной Беларуси и предложил еще одну. «Мы должны пойти вместе с вами к нашим старикам, которые сегодня одиноки. Есть еще и такие, о которых забыли дети. И порой дети небедные. Но это старики. Мы все будем стариками. И даже вы. Поэтому стариков не надо забывать».

Тогда Президент сказал: стариков не надо забывать, и мудрые люди золотого возраста оценили такое внимание. Для многих это стало стимулом, чтобы еще строить планы на будущее, беречь здоровье, находить новые интересы.