С заботой о старшем поколении! Как зародился Республиканский благотворительный проект «От всей души»?
Более 1 миллиона 600 тысяч пожилых, 23 дня теплых встреч, сотни охваченных учреждений – и все вокруг заботы о старшем поколении. Направление, которое в Беларуси поддерживается на самом высоком уровне. По всей стране стартовал Республиканский благотворительный проект «От всей души». Это инициатива нашего Президента, и она логично продолжает марафон добра «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
История праздника началась на благотворительном мероприятии 29 декабря 2022 года, Александр Лукашенко рассказал о новогодних традициях суверенной Беларуси и предложил еще одну. «Мы должны пойти вместе с вами к нашим старикам, которые сегодня одиноки. Есть еще и такие, о которых забыли дети. И порой дети небедные. Но это старики. Мы все будем стариками. И даже вы. Поэтому стариков не надо забывать».
Тогда Президент сказал: стариков не надо забывать, и мудрые люди золотого возраста оценили такое внимание. Для многих это стало стимулом, чтобы еще строить планы на будущее, беречь здоровье, находить новые интересы.
Если «Наши дети» – это внимание и поддержка младшему поколению, то «От всей души» – забота о тех, кто создавал и защищал страну, воспитывал детей и внуков. В этом году инициатива «От всей души» проводится в четвертый раз.
И если в прошлом ее мероприятиями было охвачено около полумиллиона пожилых людей, то в этом – масштаб увеличили. Речь идет не только о подарках. Основной акцент – внимание, общение и участие, особенно для одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, долгожителей.
Центральными элементами проекта стали единые тематические дни, в которых примут участие более 27 тысяч человек. Каждый праздник насыщен эмоциями и конкретными мероприятиями, к которым готовились и которых ждали. Марафон охватывает социальные учреждения по всей стране – от пансионатов и домов престарелых до территориальных центров и отделений круглосуточного пребывания.
Мероприятия проходят одновременно во всех регионах: в учреждениях организуются праздничные концерты, тематические вечера и волонтерские визиты, чтобы каждый пожилой человек почувствовал внимание и заботу.
Проект «От всей души» – это не разовая инициатива и не формальность. Это часть государственной политики, направленной на социальную сплоченность и преемственность поколений. Когда забота о детях и забота о пожилых становятся общей ценностью, формируется общество, в котором важен каждый человек – независимо от возраста. «От всей души» – это внимание, которое невозможно измерить цифрами, но которое делает страну сильнее.