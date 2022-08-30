Как приготовить гренки с голубикой? Рассказываем рецепт

Лена Климук, кулинар:

Приготовим гренки с ягодами и мягким творогом.

Начнем с молочно-яичной смеси. Молоко и яйцо, немного сахарной пудры. И все перемешиваем. Яркий желток сразу дает цвет. Все готово, чтобы промакнуть батон.

Отрежем достаточно толстые ломтики и опускаем их в яично-молочную смесь. Хлеб должен впитать достаточно большое количество молока с яйцом. Нужно немножко подождать, попереворачивать.

Пока смесь впитывается в хлеб, разогреем сковородку. Наливаем растительное масло и добавляем много сливочного.

Перекладываем хлеб на сковородку. Оставшуюся смесь можно добавить. Пора перевернуть гренки. Лучше это делать двумя лопатками.