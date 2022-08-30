Прямой эфир

Как приготовить гренки с голубикой? Рассказываем рецепт

30 августа 2022 17:58
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим гренки с ягодами и мягким творогом.

Как приготовить гренки с голубикой? Рассказываем рецепт -1

Начнем с молочно-яичной смеси. Молоко и яйцо, немного сахарной пудры. И все перемешиваем. Яркий желток сразу дает цвет. Все готово, чтобы промакнуть батон.

Как приготовить гренки с голубикой? Рассказываем рецепт -4

Отрежем достаточно толстые ломтики и опускаем их в яично-молочную смесь. Хлеб должен впитать достаточно большое количество молока с яйцом. Нужно немножко подождать, попереворачивать.

Как приготовить гренки с голубикой? Рассказываем рецепт -7

Пока смесь впитывается в хлеб, разогреем сковородку. Наливаем растительное масло и добавляем много сливочного.

Как приготовить гренки с голубикой? Рассказываем рецепт -10

Перекладываем хлеб на сковородку. Оставшуюся смесь можно добавить. Пора перевернуть гренки. Лучше это делать двумя лопатками.

Как приготовить гренки с голубикой? Рассказываем рецепт -13

Гренки готовы будем сервировать. Аккуратно перекладываем гренку на тарелку, присыпем сахарной пудрой. Мягкий творог с высоким содержанием белка. Чтобы сделать этот сытный завтра полезным, добавим немного льняного семени и любые сезонные ягоды. Сейчас это голубика. И еще чуть-чуть сахарной пудры. Украсим завтрак свежей веточкой тимьяна.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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