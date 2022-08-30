Как приготовить гренки с голубикой? Рассказываем рецепт

Лена Климук, кулинар:
Приготовим гренки с ягодами и мягким творогом.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим гренки с ягодами и мягким творогом.
Начнем с молочно-яичной смеси. Молоко и яйцо, немного сахарной пудры. И все перемешиваем. Яркий желток сразу дает цвет. Все готово, чтобы промакнуть батон.
Отрежем достаточно толстые ломтики и опускаем их в яично-молочную смесь. Хлеб должен впитать достаточно большое количество молока с яйцом. Нужно немножко подождать, попереворачивать.
Пока смесь впитывается в хлеб, разогреем сковородку. Наливаем растительное масло и добавляем много сливочного.
Перекладываем хлеб на сковородку. Оставшуюся смесь можно добавить. Пора перевернуть гренки. Лучше это делать двумя лопатками.
Гренки готовы будем сервировать. Аккуратно перекладываем гренку на тарелку, присыпем сахарной пудрой. Мягкий творог с высоким содержанием белка. Чтобы сделать этот сытный завтра полезным, добавим немного льняного семени и любые сезонные ягоды. Сейчас это голубика. И еще чуть-чуть сахарной пудры. Украсим завтрак свежей веточкой тимьяна.
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