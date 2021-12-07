«Очень холодно». Как мигранты на границе переносят мороз и какую помощь им оказывает Красный Крест?

Новости Беларуси. О судьбе беженцев на белорусско-польской границе, которые уже почти месяц ждут открытия гуманитарного коридора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктория Ходосок, СТВ:

Несмотря на мороз, который непривычен для жителей Ближнего Востока, они не теряют надежду, что их мечта сбудется. Правда, у некоторых нервы не выдерживают, они отправляются на родину. Тем же, кто принял решение остаться, белорусы оказывают всю необходимую помощь. Как сегодня прошел день?

Узнаем у нашего корреспондента Константина Герцева. Гости из Ирака и Сирии, слышавшие о холоде только в книгах и фильмах, с трудом знакомятся с декабрьскими морозами. Температура днем доходила до -10°С, а ночью ожидают до 15 градусов ниже нуля.

Очень холодно.

Желающие получить дополнительные теплые вещи утром обратились к представителям Белорусского Красного Креста. В руководстве организации заверили: волноваться не стоит, всего в достатке.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Одежды у них достаточно. Если будет в этом потребность, то, конечно, у нас есть гуманитарная помощь, которую мы готовы им оказать. У нас есть необходимый запас и одеял, и матрасов, и обуви еще есть запас.

– Если говорить в цифрах, ориентировочно сколько тонн продовольствия уже роздано беженцам?

– Мы сейчас уже приблизились к цифре 150 тонн продовольствия.

Такой же климатический шок испытали и гости из Севастополя, прибывшие 7 декабря в лагерь с очередным гуманитарным грузом. Им слово «беженцы» хорошо знакомо: они в 2014 году принимали людей, бегущих от войны на востоке Украины, поэтому как никто другой способны оценить ситуацию. «Он их кормит, поит, одевает». Волонтёры из Севастополя восхитились поддержкой беженцев Президентом Беларуси. Подробнее здесь.

Такой уровень опеки вполне оправдан, потому что в логистическом центре остается много женщин, 10 из которых в положении, и детей. «Медикаменты, еда – всего хватает». Беременные беженки благодарят белорусских медиков за помощь. Подробнее здесь. Интересует ли это Запад? В лагере ответят однозначно: в Европе они никому не интересны.

Константин Герцев, корреспондент:

Пока на польской стороне границы горит красный свет, одна часть жителей лагеря беженцев продолжает испытывать здоровье на прочность, а другая, понимая угрозу собственной жизни, возвращается на родину.

Все это – маленькая часть больших политических игр. Но, как говорят эксперты, миграционный кризис на белорусско-польской границе – это только начало. Доктор политических наук о кризисе на границе: большие игроки стремятся осуществить очередной передел мира. Подробнее здесь.