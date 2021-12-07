За сезон заготавливают около 55 тонн. Как в Беларуси собирают и хранят шишки?

Новости Беларуси. В Витебской области наступила пора сбора шишек. За сезон планируют заготовить свыше 25 тонн сосновых «плодов» и 30 тонн еловых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все это переработают и получат лесосеменной фонд, который вырастет для будущего урожая. Репортаж с колючих плантаций – в материале Виктора Пралича.

«Высоко сижу, далеко гляжу», – это про Елену Гризь. Она не альпинист, но снаряжением пользуется в лесном хозяйстве уже 10 лет. Каждый год с нетерпением ждет одну из самых волшебных пор года – зиму. Сезон, когда начинают собирать урожай шишек.

Елена Гризь, лесовод Полоцкого лесхоза:

30 килограммов по ведерочкам собираем, такими вот ведерочками. Почти 10-11 ведерок. Хорошо собираем. Атмосфера, сами посмотрите, новогодняя. Все красиво, все снежно. Хватает, конечно. Мы шишки когда собираем, снег обтрясаем. Сухие пока что.

Конец ноября – начало декабря у лесников как август у аграриев. Горячая пора. Собирают шишки вручную. В этом году, говорят специалисты, урожай ожидали лучше. Плоды засушливого лета. Но сбор еще впереди. Если в марте будет морозно, то заготовка продолжится.

Екатерина Белковская, инженер по лесовосстановлению и мелиорации Полоцкого лесхоза:

Шишки есть мелкие, они не идут на переработку, потому что они не стандартные. Их нет смысла перерабатывать, там не будет нужного количества семян. Есть шишка стандартная – красивая, крупная. Она идет на переработку. Также есть поврежденные шишки с вредителями. Они сразу убираются, желательно их спалить, чтобы не было на плантации вредителей на следующий год.

Виктор Пралич, корреспондент:

С этой сосновой плантации планируют собрать около 1,5 тонны шишек. Семян из них получится всего лишь 15 килограммов. А это почти 700 тысяч будущих деревьев.

Первые партии нового урожая уже принимает цех по переработке в Глубоком. Сюда попадают отборные и высушенные шишки и начинается автоматический процесс вылущивания семян. Мощности производства позволяют переработать до 100 тонн в сезон.

Евгений Тарасенко, начальник питомника Глубокского опытного лесхоза:

Последняя стадия – это работа лаборанта, отбор среднего образца, формирование партий и закладка в холодильник. А дальше сколько они будут храниться, зависит от конкретных потребностей лесхоза. Просто здесь хранится в холодильнике страховой фонд семян. Были у нас партии, которые лежали 8-10 лет. Хранятся они при температуре -2 градуса в полиэтиленовых пакетах.