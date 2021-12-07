Прямой эфир

«Он их кормит, поит, одевает». Волонтёры из Севастополя восхитились поддержкой беженцев Президентом Беларуси

07 декабря 2021 08:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Почти месяц в заложниках у политики Евросоюза. На белорусско-польской границе беженцы остаются в надежде на гуманитарный коридор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В кризисном центре работает съемочная группа СТВ.  

«Он их кормит, поит, одевает». Волонтёры из Севастополя восхитились поддержкой беженцев Президентом Беларуси-1

Константин Герцев, корреспондент:  
Вот и наступил 30-й день пребывания беженцев на белорусско-польской границе. Сегодня в лагерь прибыли российские волонтеры благотворительного фонда «Сердце Севастополя».  

Анастасия, с какой целью вы прибыли в лагерь беженцев на белорусско-польской границе и как вам обстановка?  

«Он их кормит, поит, одевает». Волонтёры из Севастополя восхитились поддержкой беженцев Президентом Беларуси-4

Анастасия Макеева, руководитель благотворительного фонда «Сердце Севастополя»:  
Чтобы оказать поддержку братскому народу, Красному Кресту Республики Беларусь. Обстановка отличная, в плане того, что беженцы всем обеспечены, всего в достатке, всего хватает. Мы сейчас помогаем физически. Холодно.  

Константин Герцев:  
Может быть, что-то привезли?  

«Он их кормит, поит, одевает». Волонтёры из Севастополя восхитились поддержкой беженцев Президентом Беларуси-7

Анастасия Макеева:  
Мы уже второй раз на самом деле приезжаем сюда. В прошлый раз мы были здесь с гуманитарной миссией, привозил термобелье нашим коллегам, которые здесь работают, Белорусскому Красному Кресту. Привозили средства личной гигиены, бытовую химию. В общем, достаточно привезли гуманитарного груза, а сейчас помогаем физически, чем можем.  

Константин Герцев:  
Как вообще российское общество, ваши коллеги из Севастополя реагируют на ситуацию на польской границе?  

Анастасия Макеева:  
Все очень восхищены и удивлены, наверное, Александром Григорьевичем, как он все это организовал. Его позиция, что не дал людям замерзнуть. Что он их кормит, поит, одевает. В целом все надеются, что Европа включит режим толерантности, гуманизма, котором она жила до этого, и все-таки заберет людей к себе. Они же все стремятся туда.  

Читайте также:  

«Дайте ответ, пожалуйста, как долго нам ждать». Беженцы попросили помощи у Папы Римского  

Пятая неделя ожидания. Беженцы на границе с Польшей не теряют надежду попасть в Европу  

«Дети замерзают, болеют». Что говорят беженцы, которые уже почти месяц ждут, когда Европа откроет гуманитарный коридор?  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Анастасия Макеева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Обратите внимание на низковольтные гирлянды. Украшаем дом к Новому году с учётом техники безопасности
07 декабря 2021 08:05

Обратите внимание на низковольтные гирлянды. Украшаем дом к Новому году с учётом техники безопасности

Ожидание коридора становится для беженцев серьёзным испытанием. В Беларусь приходят настоящие морозы
07 декабря 2021 07:46

Ожидание коридора становится для беженцев серьёзным испытанием. В Беларусь приходят настоящие морозы

Депутаты обсудят геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной
07 декабря 2021 06:40

Депутаты обсудят геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной