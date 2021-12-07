«Он их кормит, поит, одевает». Волонтёры из Севастополя восхитились поддержкой беженцев Президентом Беларуси

Новости Беларуси. Почти месяц в заложниках у политики Евросоюза. На белорусско-польской границе беженцы остаются в надежде на гуманитарный коридор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия, с какой целью вы прибыли в лагерь беженцев на белорусско-польской границе и как вам обстановка?

Константин Герцев, корреспондент: Вот и наступил 30-й день пребывания беженцев на белорусско-польской границе. Сегодня в лагерь прибыли российские волонтеры благотворительного фонда «Сердце Севастополя».

Анастасия Макеева, руководитель благотворительного фонда «Сердце Севастополя»: Чтобы оказать поддержку братскому народу, Красному Кресту Республики Беларусь. Обстановка отличная, в плане того, что беженцы всем обеспечены, всего в достатке, всего хватает. Мы сейчас помогаем физически. Холодно.

Анастасия Макеева:

Мы уже второй раз на самом деле приезжаем сюда. В прошлый раз мы были здесь с гуманитарной миссией, привозил термобелье нашим коллегам, которые здесь работают, Белорусскому Красному Кресту. Привозили средства личной гигиены, бытовую химию. В общем, достаточно привезли гуманитарного груза, а сейчас помогаем физически, чем можем.

Константин Герцев:

Как вообще российское общество, ваши коллеги из Севастополя реагируют на ситуацию на польской границе?

Анастасия Макеева:

Все очень восхищены и удивлены, наверное, Александром Григорьевичем, как он все это организовал. Его позиция, что не дал людям замерзнуть. Что он их кормит, поит, одевает. В целом все надеются, что Европа включит режим толерантности, гуманизма, котором она жила до этого, и все-таки заберет людей к себе. Они же все стремятся туда.

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