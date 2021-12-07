Доктор политических наук о кризисе на границе: большие игроки стремятся осуществить очередной передел мира

Новости Беларуси. Почти месяц беженцы на белорусско-польской границе остаются в заложниках у политики Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они не теряют надежды на гуманитарный коридор. Впрочем, эти мечты постепенно тают.
Новости Беларуси. Почти месяц беженцы на белорусско-польской границе остаются в заложниках у политики Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они не теряют надежды на гуманитарный коридор. Впрочем, эти мечты постепенно тают.
Константин Герцев, корреспондент:
Конечно, ситуация на белорусско-польской границе, если смотреть на нее сейчас, это политические игры западных оппонентов. Чтобы грамотно оценить ситуацию, нужно побывать здесь, в лагере беженцев. Сюда каждый день приезжают представители различных политических партий, общественных объединений, институтов, университетов. Сегодня прибыла очередная делегация. Мы, пообщавшись с ней, сошлись на мнении, что это далеко не единичный случай, это только маленькая часть в большой игре.
Виктор Ватыля, доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии Гродненского государственного университета им. Я. Купалы:
Этот миграционный конфликт, на мой взгляд, этот кризисный инцидент стал поводом, чтобы милитаризовать ситуацию в нашем регионе. Эта ситуация останется и будет долго сопровождать и создавать для нас очень сложные проблемы. Второе, на мой взгляд, что недопонимают некоторые политики на Западе и в близлежащих странах (наших соседей), что они разрушают эту выстроенную с трудом систему мер понимания и доверия в нашем регионе. Вы еще помните, это не так давно происходило и прикладывали усилия с обеих сторон. Но, увы, интересы больших игроков, держав, что стремятся сегодня осуществить очередной передел мира. Они откинули это все, и теперь с большим трудом придется возвращаться к исходному началу. Садиться, начинать переговоры и восстанавливать то, что было создано с таким трудом.
Константин Герцев:
Сейчас в лагере пришло время обеда, обеденный набор и гуманитарную помощь сейчас будут раздавать представители Белорусского общества Красного Креста. Буквально 30 минут назад приехала машина с гуманитарным грузом от международной организации ЮНИСЕФ. Это порядка 600 гигиенических наборов и 400 развивающих игр для детей.
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