Прямой эфир

В белорусское гражданство приняты 448 граждан Украины. Александр Лукашенко подписал указ

07 декабря 2021 18:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В белорусское гражданство приняты 448 граждан Украины. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В белорусское гражданство приняты 448 граждан Украины. Александр Лукашенко подписал указ-1

В данном случае речь о тех, кто обратился по данному вопросу после соответствующих поручений нашего Президента. А даны они были во время «Большого разговора» – встречи с представителями общественности, медийного и экспертного сообщества, которая состоялась 9 августа 2021 года.  

Лукашенко о предоставлении гражданства переселенцам из Украины: до конца года все должны его получить – подробности здесь.  

В белорусское гражданство приняты 448 граждан Украины. Александр Лукашенко подписал указ-4

Ранее Александром Лукашенко уже был подписан аналогичный указ, по которому в гражданство Беларуси приняты 248 украинцев. В целом после «Большого разговора» около 1 200 человек, прибывших из Украины, стали белорусскими гражданами. В настоящее время подобных не рассмотренных заявлений нет. А при их наличии работа по выполнению поручения Президента будет продолжена.  

# Беларусь-Украина # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Всё будет под прицелом пограничников». Мнения журналистов о пресс-центре на границе, который открыла Польша
07 декабря 2021 18:49

«Всё будет под прицелом пограничников». Мнения журналистов о пресс-центре на границе, который открыла Польша

За сезон заготавливают около 55 тонн. Как в Беларуси собирают и хранят шишки?
07 декабря 2021 18:43

За сезон заготавливают около 55 тонн. Как в Беларуси собирают и хранят шишки?

Есть и пруд, и альпийская горка, и беседки. Чем удивляла эта семья на конкурсе «Ветеранское подворье-2021»?
07 декабря 2021 18:39

Есть и пруд, и альпийская горка, и беседки. Чем удивляла эта семья на конкурсе «Ветеранское подворье-2021»?