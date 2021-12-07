В белорусское гражданство приняты 448 граждан Украины. Александр Лукашенко подписал указ

В данном случае речь о тех, кто обратился по данному вопросу после соответствующих поручений нашего Президента. А даны они были во время «Большого разговора» – встречи с представителями общественности, медийного и экспертного сообщества, которая состоялась 9 августа 2021 года.

Лукашенко о предоставлении гражданства переселенцам из Украины: до конца года все должны его получить – подробности здесь.