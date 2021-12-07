«Всё будет под прицелом пограничников». Мнения журналистов о пресс-центре на границе, который открыла Польша

Прошел месяц с момента обострения ситуации на границе, а поляки только сейчас решились на допуск журналистов в приграничье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, пограничники и чиновники устроили «похороны» свободы слова. Об этом сообщают в своих репортажах иностранные коллеги-журналисты.

Виктория Ходосок, СТВ:

А все потому, что недалеко от границы с Беларусью открыли пресс-центр. Красивый. Правда, это все его достоинства. Репортеры здесь работают под бдительным контролем вооруженных пограничников. Согласитесь, звучит совсем ужасающе. Что об этом думают наши коллеги? 7 декабря мировые информационные ленты пестрят заголовками о том, как в Польше закрывают рот журналистам. Мы внимательно изучили их репортажи и не поверили. Разве это возможно в демократической Европе?

Гудок, второй, третий – сброс, линия занята. А дальше и вовсе гудки. И так весь день. Тем временем в Польше трубят о том, что наконец они открыли собственный пресс-центр недалеко от границы с Беларусью – нужно лишь аккредитоваться. Правда, по указанном номеру для белорусов строят козни и не отвечают. Наверное, стыдно полякам за свои поступки. В недоумении от такой показушности и зарубежные журналисты. Например, наш коллега из Испании так и не смог попасть на границу через Польшу и насладиться всеми прелестями их новенького пресс-центра. К беженцам его пропустила Беларусь. «Я не смог ничего снять». Как работает польский пресс-центр на границе – впечатления журналиста из Испании – подробности здесь. В соцсетях целая волна возмущений журналистов. На приграничной территории правительство и пограничники Польши устраивают всевозможные препоны – подробности здесь.

Пока поляки решают, пускать или не пускать журналистов на белорусскую границу, корреспонденты и операторы, которым запрещают освещать события, скорбят по свободе слова. О правдивых репортажах на закрытой территории в нескольких километрах от границы им пока приходится лишь мечтать. А что до польской власти? Ей не впервой закрывать людям рот.

Марта Абрамчик, корреспондент TVN24:

Здесь есть большие ограничения. Они начинаются с количества журналистов, которые смогут принять участие в экспедиции. Количество сокращается, в экспедиции смогут принять участие репортер и оператор из данной редакции. Все будет под прицелом пограничников. Журналисты не смогут свободно, самостоятельно передвигаться, проверять, что происходит в этой зоне. Мы не можем проверить своими глазами и использовать камеры для записи того, что там происходит. Мы должны опираться на сообщения офицеров и правительства.

Получается, что все обещанные поляками удобства в пресс-центре для представителей СМИ – интернет, конференц-зал, офисы – оказались всего лишь бутафорией. Находясь в таких тепличных условиях, правды так и не узнаешь. Другое дело – выехать на границу, пообщаться с беженцами, прочувствовать страдания этих несчастных людей, поддержать, помочь им, рассказать и показать все как есть. Но корреспонденты и операторы вынуждены работать под пристальным взором пограничников и дулом их автоматов – словом, помалкивать.