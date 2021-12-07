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«Медикаменты, еда – всего хватает». Беременные беженки благодарят белорусских медиков за помощь

07 декабря 2021 12:49
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Новости Беларуси. Почти месяц беженцы на белорусско-польской границе остаются в заложниках у политики Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они не теряют надежды на гуманитарный коридор. Впрочем, эти мечты постепенно тают.  

«Медикаменты, еда – всего хватает». Беременные беженки благодарят белорусских медиков за помощь-1

Константин Герцев, корреспондент:  
Если говорить об общей ситуации в лагере, то, конечно, с болью наблюдаешь за детьми и женщинами, особенно беременными. Здесь их наблюдается порядка 10 человек. Мы пообщались с одной из них, которая находится на 9 месяце и со дня на день будет рожать.  

«Медикаменты, еда – всего хватает». Беременные беженки благодарят белорусских медиков за помощь-4

Я на 9 месяце беременности, малыш должен появиться на свет вот-вот. Спасибо белорусским медикам. Меня регулярно осматривают. Медикаменты, еда – всего хватает. Я не могу сейчас вернуться в Ирак, хочу родить здесь, потому что здесь я под наблюдением врачей.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Екатерина Забенько # Фотофакт

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