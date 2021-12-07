«Медикаменты, еда – всего хватает». Беременные беженки благодарят белорусских медиков за помощь

Новости Беларуси. Почти месяц беженцы на белорусско-польской границе остаются в заложниках у политики Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они не теряют надежды на гуманитарный коридор. Впрочем, эти мечты постепенно тают.

Константин Герцев, корреспондент:

Если говорить об общей ситуации в лагере, то, конечно, с болью наблюдаешь за детьми и женщинами, особенно беременными. Здесь их наблюдается порядка 10 человек. Мы пообщались с одной из них, которая находится на 9 месяце и со дня на день будет рожать.