Обязательно ли пользоваться услугами репетиторов при подготовке к экзаменам? Опыт студентки

Экзамены – это всегда стресс, а подготовка к сдаче ЦТ – это еще и огромная ответственность. Благо, что оценить свои знания школьники могут заранее, репетиционное тестирование – козырь в рукаве. В 2023 году выпускников ждет совсем иная вступительная кампания. О том, какие задания будут на централизованном экзамене, поменяется ли технология обработки бланков ответов и на что стоит сделать упор при подготовке, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
У вас впечатляющие оценки по централизованному тестированию. Вы пользовались услугами репетитора при подготовке? Вообще, расскажите о своих баллах.
Екатерина Политыкина, студентка:
Я пользовалась помощью репетитора при подготовке к русскому языку, а к физике и математике я готовилась с учителями из своего учебного заведения. Но мне так повезло, что я всегда занималась – у меня были лучшие учителя, можно сказать. Я сама из Гомеля. В Гомеле я попала к самым лучшим учителям.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Какие баллы вы получили?
Екатерина Политыкина:
У меня 98 баллов по физике, 97 по математике и 92 по русскому языку.
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