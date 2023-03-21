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Обязательно ли пользоваться услугами репетиторов при подготовке к экзаменам? Опыт студентки

21 марта 2023 19:32
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Экзамены – это всегда стресс, а подготовка к сдаче ЦТ – это еще и огромная ответственность. Благо, что оценить свои знания школьники могут заранее, репетиционное тестирование – козырь в рукаве. В 2023 году выпускников ждет совсем иная вступительная кампания. О том, какие задания будут на централизованном экзамене, поменяется ли технология обработки бланков ответов и на что стоит сделать упор при подготовке, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
У вас впечатляющие оценки по централизованному тестированию. Вы пользовались услугами репетитора при подготовке? Вообще, расскажите о своих баллах.

Обязательно ли пользоваться услугами репетиторов при подготовке к экзаменам? Опыт студентки-1

Екатерина Политыкина, студентка:
Я пользовалась помощью репетитора при подготовке к русскому языку, а к физике и математике я готовилась с учителями из своего учебного заведения. Но мне так повезло, что я всегда занималась – у меня были лучшие учителя, можно сказать. Я сама из Гомеля. В Гомеле я попала к самым лучшим учителям.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Какие баллы вы получили?

Екатерина Политыкина:
У меня 98 баллов по физике, 97 по математике и 92 по русскому языку.

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# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Наталья Надольская # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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