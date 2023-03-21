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Поляки отказываются от пасхального стола из-за стоимости продуктов

21 марта 2023 19:27
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Новости Польши. Из-за финансовых проблем попрощались с планами жители Польши. Пасха для них может не состояться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поляки отказываются от пасхального стола из-за стоимости продуктов-1

Первая причина – дорогие продукты питания. Из-за стремительной инфляции многие жители вынуждены отказываться от традиционного пасхального завтрака. В стране даже появился девиз приближающегося праздника. Эг-инфлэйшн. Эг – в переводе с английского яйца. Они обязательный атрибут пасхального стола и они подорожали почти вдвое.

Поляки отказываются от пасхального стола из-за стоимости продуктов-4

Отказаться некоторым полякам придется и от встречи с семьей, особенно если родственники живут неблизко. Ведь все чаще из-за стоимости бензина люди оставляют машину в гараже до лучших времен. Правда, когда они наступят в Польше? Сложный вопрос не только для обычных жителей, но и для экспертов.

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# Кризис в ЕС # общество # Новости Польши # Фотофакт

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