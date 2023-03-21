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«Выплачиваются именные стипендии». Как государство поддерживает белорусских студентов?

21 марта 2023 19:46
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Экзамены – это всегда стресс, а подготовка к сдаче ЦТ – это еще и огромная ответственность. Благо, что оценить свои знания школьники могут заранее, репетиционное тестирование – козырь в рукаве. В 2023 году выпускников ждет совсем иная вступительная кампания. О том, какие задания будут на централизованном экзамене, поменяется ли технология обработки бланков ответов и на что стоит сделать упор при подготовке, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Выплачиваются именные стипендии». Как государство поддерживает белорусских студентов?-1

Елена Коротченя, директор гимназии № 74 г. Минска:
Молодому специалисту сегодня мы только рады в школе, несмотря ни на что мы обучаем его. Может быть, на производстве поставили у станка и показали, чтобы он работал. Мы обучаем, помогаем, организовываем наставничество, опекаем этих молодых специалистов только лишь для того, чтобы они остались и продолжили работу, росли и развивались. Сегодня поддержка нашей молодежи очень серьезная в республике. Я, может быть, ошибусь, но тем не менее создано около 50 нормативных актов в республике по поддержке молодежной политики. Существует и работает много спецфондов, которые поддерживают, и выплачиваются именные стипендии нашей молодежи. То есть это очень серьезная поддержка, чего мы не получим за рубежом.

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# Студенты # общество # Елена Коротченя # Фотофакт

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