«Как быстро запомнить материал?» Простые способы в помощь студентам
Экзамены – это всегда стресс, а подготовка к сдаче ЦТ – это еще и огромная ответственность. Благо, что оценить свои знания школьники могут заранее, репетиционное тестирование – козырь в рукаве. В 2023 году выпускников ждет совсем иная вступительная кампания. О том, какие задания будут на централизованном экзамене, поменяется ли технология обработки бланков ответов и на что стоит сделать упор при подготовке, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Есть ли у вас какие-то методы или лайфхаки, как быстро запомнить материал? Поделитесь.
Екатерина Политыкина, студентка:
Есть несколько приемов, которые помогут запомнить материал. Во-первых, все же лучше не зубрить, а понимать его. Во-вторых, вы можете выучить что-то и потом это методом нескольких интервальных повторений доучивать. То есть вы, например, написали что-то, проверили себя, пометили, что вы не вспомнили, повторили материал и, может, минут через 15 повторили еще раз.
Анастасия Ярук, преподаватель химии и биологии:
Обязательно конспекты нужно вести. Замечаю, когда ученики приходят, так все у них как-то разбросано. «Я тетрадку забыл». Куда ты запишешь, то есть куда потом посмотришь? Необходимо вести всегда конспект.
Елизавета Новик, ученица:
Я когда что-то учу, иногда даже конспекты переписываю по несколько раз. Есть еще такая тема, как флэш-карточки, которые помогают запоминать какие-то термины. Их можно делать как в электронном варианте, так и письменно. Ты вырезаешь небольшие прямоугольнички, на одной стороне пишешь термин, а на другой – определение. Они тоже очень хорошо помогают. Ты можешь в рандомном порядке запоминать эти термины, их повторять, и это очень хорошо работает.
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