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«Проводится конкурс на несколько факультетов». Можно ли подать документы сразу в несколько вузов?

21 марта 2023 19:41
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Экзамены – это всегда стресс, а подготовка к сдаче ЦТ – это еще и огромная ответственность. Благо, что оценить свои знания школьники могут заранее, репетиционное тестирование – козырь в рукаве. В 2023 году выпускников ждет совсем иная вступительная кампания. О том, какие задания будут на централизованном экзамене, поменяется ли технология обработки бланков ответов и на что стоит сделать упор при подготовке, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Есть ли сейчас возможность поступать сразу в несколько вузов?

«Проводится конкурс на несколько факультетов». Можно ли подать документы сразу в несколько вузов?-1

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:
Вопрос поступления в несколько вузов у нас давно отсутствует. То есть ребенок, абитуриент должен определиться со специальностью, а уже возможность поступления в тот или иной вуз определяется на конкурсной основе. В 2023 году всего три сертификата, поэтому нужно определяться со специальностью и своими возможностями, конкурсами.

Ольга Шерснева:
Сразу с вузами, я так понимаю?

Юрий Миксюк:
Дело в том, что в рамках одного вуза часто проводится конкурс на несколько факультетов, специальностей.

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# Студенты # общество # Ольга Шерснёва # Юрий Миксюк # Фотофакт

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