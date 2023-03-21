«Проводится конкурс на несколько факультетов». Можно ли подать документы сразу в несколько вузов?

Экзамены – это всегда стресс, а подготовка к сдаче ЦТ – это еще и огромная ответственность. Благо, что оценить свои знания школьники могут заранее, репетиционное тестирование – козырь в рукаве. В 2023 году выпускников ждет совсем иная вступительная кампания. О том, какие задания будут на централизованном экзамене, поменяется ли технология обработки бланков ответов и на что стоит сделать упор при подготовке, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Есть ли сейчас возможность поступать сразу в несколько вузов?