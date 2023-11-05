Объём потребления электричества в Беларуси увеличился до 29,8 млрд кВт ч – Каранкевич

Пока Литва забрасывает нас нотами и другими важными бумажками, мы время не тратим впустую, а думаем, как эффективно воспользоваться возможностями АЭС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Введение в строй атомной станции уже обеспечило экономию валютной выручки более чем на 650 миллионов долларов. А Беларусь заняла третье место в рейтинге стран Европы по дешевизне электроэнергии. Профильный министр на неделе дважды докладывал Президенту, как интегрированы в экономику новые мощности.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Ежегодно Белорусская АЭС будет удовлетворять более 40 % потребностей страны в электрической энергии, а также решать несколько задач. Первое – снижение зависимости от углеводородного топлива. И по итогам работы с момента первого включения энергоблока в сеть позволило заместить почти 5,6 миллиарда метров кубических природного газа на производство энергии и снизить более чем на 9 миллионов тонн выбросов парниковых газов в атмосферу. Второе – это удовлетворение возрастающей потребности страны в электрической энергии как реальным сектором экономики, так и населением.

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По итогам работы за 9 месяцев благодаря принятым на уровне главы государства и правительства стимулирующим организационным мерам объем потребления увеличился на 1,8 миллиарда киловатт-часов и стал 29,8 миллиарда.

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