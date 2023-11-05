В Беларуси возродили советскую традицию накануне Великого Октября

Новости Беларуси. Официальное открытие Национального аэропорта состоялось 90 лет назад 7 ноября. В советские годы было традицией в канун этого праздника открывать значимые объекты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Спустя много лет эту практику в Беларуси решили возродить, и в начале ноября по всей стране перерезают красные ленточки. В свое время и АЭС, и БНКБ официально начали работу в преддверии или 7 ноября. И в 2023 году есть новые проекты, пусть не такие масштабные. Но в любом случае это буквально наших рук дело и особый повод для гордости.