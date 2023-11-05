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В Беларуси возродили советскую традицию накануне Великого Октября

05 ноября 2023 18:19
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Новости Беларуси. Официальное открытие Национального аэропорта состоялось 90 лет назад 7 ноября. В советские годы было традицией в канун этого праздника открывать значимые объекты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Он взял курс на Москву. 90 лет назад запустили первый белорусский авиарейс.

В Беларуси возродили советскую традицию накануне Великого Октября-1

Спустя много лет эту практику в Беларуси решили возродить, и в начале ноября по всей стране перерезают красные ленточки. В свое время и АЭС, и БНКБ официально начали работу в преддверии или 7 ноября. И в 2023 году есть новые проекты, пусть не такие масштабные. Но в любом случае это буквально наших рук дело и особый повод для гордости.

Подробности в видео.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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