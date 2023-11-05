Белорусская гражданская авиация выходит из ковидного пике

Новости Беларуси. После введения ограничений численность пассажирских самолетов сократилась, но наши крылья не обломались. Сегодня авиапарк компании национального перевозчика представлен 13 воздушными судами. А через некоторое время его ожидает пополнение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:

Мы ведем переговоры с Российской Федерацией, с объединенной авиастроительной корпорацией о приобретении самолетов МС-21 и Superjet-100 New нового поколения. В этом году примерно на 10 % увеличим перевозку пассажиров по сравнению с прошлым годом.

Работа региональных аэропортов действительно сегодня востребована. Обновленный рейс уже курсирует между Гомелем и Москвой трижды в неделю. Воздушная поездка между городами в восемь раз быстрее, чем наземная, и длится менее полутора часов. Гомельский аэропорт возобновил рейсы в Москву

Количество новых направлений будут расширять и дальше. Из Витебска уже в феврале планируют отправить первый за долгое время рейс в египетский Шарм-эль-Шейх. В мае из этого областного центра можно будет улететь в турецкую Анталью. Амбициозные планы свяжут белорусские регионы с Санкт-Петербургом и Сочи. Он взял курс на Москву. 90 лет назад запустили первый белорусский авиарейс

Сегодня самолетами «Белавиа» выполняются регулярные рейсы в 21 аэропорт 10 государств мира. Россия, страны Кавказского региона, Средней Азии и Ближнего Востока принимают авиатранспорт с васильковой ливреей. В перспективе – красоты Омана, Кубы, Сейшельских островов пассажиры смогут увидеть через иллюминатор наших самолетов. Авиационные дороги ведут в новые страны. В этом году добавилась Индия.

Игорь Голуб, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Нам в этом году удалось уже сделать шаг вперед в плане нашего развития, потому что вектор сместили с Запада на Восток. И наша авиация пошла уже наращивать тот потенциал, который был достигнут до 2019 года.

В гражданской отрасли Беларуси трудятся около 10 тысяч человек. И ежегодно воздушная семья пополняется новыми специалистами. Приходят в академию авиации не просто так. Связать себя с небом – решение на всю жизнь. Авиатором был его дед, теперь Сергей Канашиц ответственно постигает основы летного дела, но пока только на тренажере. А после мечтает стать капитаном особенного воздушного судна.

Сергей Канашиц, курсант Белорусской государственной академии авиации:

Я слежу за новостями, слышал, что Президент хочет создать наш отечественный самолет. Я уверен, что, когда выпущусь, смогу сесть за штурвал нашего отечественного самолета.

И такие планы у белорусов есть. Для воплощения мечты готовят кадры. Поэтому в ближайшее время небесная альма-матер будет ориентироваться на создание конструкторской школы. Сейчас на факультете гражданской авиации обучается около 800 курсантов. Около сотни из них приехали из России, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении. Недавно в академии открыли специальность «логистика авиационных перевозок». В планах и другие современные направления обучения.