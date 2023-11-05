Прямой эфир

Количество вовлечённых в наркопреступность несовершеннолетних снизилось в 2,5 раза

05 ноября 2023 19:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси в 2,5 раза уменьшилось количество несовершеннолетних, вовлеченных в наркобизнес. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Андрей Кудрицкий в программе «Акценты» на телеканале «Россия-Беларусь».

«Практически на четверть снизилось количество людей, поступающих в медучреждения с отравлениями наркотиками. Благодаря грамотно проводимой профилактической работе количество несовершеннолетних, вовлеченных в наркопреступность, снизилось до 45 человек», – рассказал Андрей Кудрицкий.

Также он дополнил, что в настоящее время сотрудниками МВД ликвидирован 21 интернет-магазин по незаконной продаже наркотиков. Все лица, участвующие в незаконной деятельности, привлечены к уголовной ответственности.

# Наркотики # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси возродили советскую традицию накануне Великого Октября
05 ноября 2023 18:19

В Беларуси возродили советскую традицию накануне Великого Октября

Белорусская гражданская авиация выходит из ковидного пике
05 ноября 2023 18:17

Белорусская гражданская авиация выходит из ковидного пике

Он взял курс на Москву. 90 лет назад запустили первый белорусский авиарейс
05 ноября 2023 18:17

Он взял курс на Москву. 90 лет назад запустили первый белорусский авиарейс