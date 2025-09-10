Новости по тегу #Константин Костюченко

Информационно-просветительский форум объединяет жителей белорусских городов, активистов общественных объединений и организаций, а также спикеров – лидеров мнений, тех, кому небезразлична судьба родной земли.
Выставка скульптур «Архив» – настоящее сокровище культурного наследия Беларуси. Экспозиция собрана из фондов Белорусского союза художников.
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