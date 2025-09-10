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Новости по тегу #Константин Костюченко

«Беларусь адзіная» – информационно-просветительская акция прошла в Витебске
10 сентября 2025 18:39

«Беларусь адзіная» – информационно-просветительская акция прошла в Витебске

Где погрузиться в атмосферу 50-80 годов XX века? Рассказываем о выставке в Минске
18 февраля 2025 13:13

Где погрузиться в атмосферу 50-80 годов XX века? Рассказываем о выставке в Минске

Проект за 4 млрд долларов! В рамках «Северного берега» открыли новый парк – вот как он выглядит
29 июля 2023 17:40

Проект за 4 млрд долларов! В рамках «Северного берега» открыли новый парк – вот как он выглядит

Общий вес 10 тонн – в Добруше открыли памятник Ивану Шамякину
03 сентября 2022 18:56

Общий вес 10 тонн – в Добруше открыли памятник Ивану Шамякину

«Провели конкурс эскизных проектов». Как выглядит памятник Ивану Шамякину, который установят в Добруше?
07 июня 2022 16:49

«Провели конкурс эскизных проектов». Как выглядит памятник Ивану Шамякину, который установят в Добруше?

Самому юному участнику всего 16 лет. В Академии искусств открылась выставка скульптур молодых авторов
12 апреля 2021 12:01

Самому юному участнику всего 16 лет. В Академии искусств открылась выставка скульптур молодых авторов

«У нас представлены семь павильонов». Показываем необычные работы белорусских скульпторов
09 апреля 2021 09:09

«У нас представлены семь павильонов». Показываем необычные работы белорусских скульпторов

«Люди ехали сюда с уверенностью, что их просто переселяют». Ужасающие факты о лагере смерти «Тростенец»
31 марта 2021 09:55

«Люди ехали сюда с уверенностью, что их просто переселяют». Ужасающие факты о лагере смерти «Тростенец»

Онкологи, калийщики и скульптор. Александр Лукашенко подписал указ о присуждении госпремий
18 января 2021 15:56

Онкологи, калийщики и скульптор. Александр Лукашенко подписал указ о присуждении госпремий

Беларусь-Австрия. Что публиковал в соцсетях федеральный канцлер Австрии, находясь в Минске?
31 марта 2019 19:06

Беларусь-Австрия. Что публиковал в соцсетях федеральный канцлер Австрии, находясь в Минске?

«Як сiнячок да сонца лятаў» и 90 минут про зубров. Новые мультфильмы белорусских аниматоров
22 октября 2018 08:19

«Як сiнячок да сонца лятаў» и 90 минут про зубров. Новые мультфильмы белорусских аниматоров

948-й День рождения Минска: рыцарские бои, награды «Минчанам года», гигантский флаг Беларуси, салют и полумарафон
13 сентября 2015 18:27

948-й День рождения Минска: рыцарские бои, награды «Минчанам года», гигантский флаг Беларуси, салют и полумарафон