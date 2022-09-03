Праздник просвещения и родного печатного слова. Как в Добруше готовятся отметить День белорусской письменности?

Новости Беларуси. Отдельная страница в списке белорусских традиций, праздник просвещения и родного печатного слова. В стране отмечается День белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз в Добруше.

Полина Королева, корреспондент:

С первыми лучами и первыми вестями включаемся из Добруша. Совсем скоро здесь начнут работу павильоны. Напомню, их около 30. Все они находятся в центре города, здесь же подготовлена праздничная сцена. Впрочем, праздник охватит все знаковые локации города. Для туристов будет открыта в том числе бумажная фабрика. К слову, она была первой в Беларуси.

Здесь уже очень много известных людей, которые приехали со всех уголков Беларуси. Особым событием этого дня станет военно-историческая реконструкция на берегу реки Ипуть. Посвящена она будет боевым сражениям за Добруш в 1943 году, она организована при сотрудничестве с Министерством образования Беларуси. Активное участие примет в том числе молодежь.