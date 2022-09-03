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Праздник просвещения и родного печатного слова. Как в Добруше готовятся отметить День белорусской письменности?

03 сентября 2022 08:37
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Новости Беларуси. Отдельная страница в списке белорусских традиций, праздник просвещения и родного печатного слова. В стране отмечается День белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз в Добруше.

Праздник просвещения и родного печатного слова. Как в Добруше готовятся отметить День белорусской письменности?-1

Два дня будут наполнены различными событиями. Фестиваль книги и прессы, выставка региональных печатных СМИ. Гостей праздника пригласят побывать на тематических литературных подворьях и принять участие в открытии памятника народному писателю Беларуси Ивану Шамякину.

В Добруше работает съемочная группа Полины Королевы.

Праздник просвещения и родного печатного слова. Как в Добруше готовятся отметить День белорусской письменности?-4

Полина Королева, корреспондент:
С первыми лучами и первыми вестями включаемся из Добруша. Совсем скоро здесь начнут работу павильоны. Напомню, их около 30. Все они находятся в центре города, здесь же подготовлена праздничная сцена. Впрочем, праздник охватит все знаковые локации города. Для туристов будет открыта в том числе бумажная фабрика. К слову, она была первой в Беларуси.

Здесь уже очень много известных людей, которые приехали со всех уголков Беларуси. Особым событием этого дня станет военно-историческая реконструкция на берегу реки Ипуть. Посвящена она будет боевым сражениям за Добруш в 1943 году, она организована при сотрудничестве с Министерством образования Беларуси. Активное участие примет в том числе молодежь.

Праздник просвещения и родного печатного слова. Как в Добруше готовятся отметить День белорусской письменности?-7

Что касается церемонии награждения, она пройдет вечером вместе с церемонией открытия. Награждать будут победителей Национальной литературной премии Беларуси. Среди номинантов в том числе сотрудники нашего телеканала. Так что этого события мы будем ждать с особым интересом.

Подробнее смотрите в видеоматериале.

# День белорусской письменности # общество # Полина Королева # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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