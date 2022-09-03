Игорь Брыло: «4 млрд 400 млн уже у нас имеется экспортной выручки»

Новости Беларуси. Одна из самых красивых и символичных традиций – белорусские «Дожинки» встречали 3 сентября в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хлеборобов со всего региона приняли Телеханы Ивацевичского района. В 2022 году брестские аграрии первыми в стране завершили уборочную и получили рекордные 1 миллион 380 тысяч тонн зерна. Кристина Протосовицкая о людях, что на вес золота.

Шествие тех, кто точно знает, что у природы нет плохой погоды. Несмотря на весеннюю и июньскую засухи, нехватку влаги, каждый день они в полях, чтобы получить от земли максимум. «Дожинки» – это возвращение к истокам.

Конечно, труд не из легких, но все получалось. И это было столетиями и годами. Вот, наяву глянуть, как получается мука.

Один миллион 380 тысяч тонн зерна вложили в общереспубликанский каравай брестские аграрии. Вклад весомее прошлогоднего на 200 тысяч тонн. Не противостоять небесной канцелярии, а настойчиво идти к результату, соблюдая все агросроки, технологии и дисциплину. «За всю историю Брестской области мы получим рекордный урожай». Телеханы принимают «Дожинки». Читать здесь. Вес караваю при тех же площадях дает рост урожайности. В 2022 году брестские аграрии в среднем по зерновым прибавили на 5 центнеров с гектара к 2021-му. Рекордный урожай на барановичских и столинских полях – почти 49 центнеров с гектара.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Первый регион в этом агросезоне, кажется, полностью оправдывает свой порядковый номер. Посудите сами: первыми приступили к уборочной страде, первыми намолотили первый миллион тонн зерна, первыми завершили уборку с рекордными показателями. И, как водится, первыми отмечают праздник «Дожинок».

Люди на вес золота. Лучший район, хозяйство, руководители, агрономы и комбайнеры – заслуженные награды для каждого.

Игорь Гаврик, механизатор сельхозпредприятия «Крошин»:

К закладке будущего урожая тоже надо готовиться. Чтобы достичь больших результатов и успехов. Успехи в полях – это залог хлеба на столах белорусов, а еще молочных рек и мясных щедрых прилавков. Не только для себя, но и для соседей. Доля Брестской области в экспортном портфеле продовольствия страны равна почти трети.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

По итогам семи месяцев мы идем с опережением – 123 % рост, 4 миллиарда 400 миллионов уже у нас имеется экспортной выручки. И в этом году мы планируем приблизиться впервые в истории к 8 миллиардам. Сергеенко: «Хорошая традиция на Брестчине. Более сотни семейных экипажей, семейные традиции живы». Подробнее. К празднику изменился и сам хозяин – городской поселок Телеханы. Километры обновленных дорог и ремонт всех социальных объектов.