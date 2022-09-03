Где-то можно ходить даже босиком. Теперь в каждом районе Минска есть своя экотропа

Новости Беларуси. С пользой для жителей и окружающей среды. Новые зоны отдыха презентовали районы столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все оборудованные площадки с приставкой «эко». Они стали своеобразным подарком для минчан к предстоящему дню города. Участники этой полезной инициативы к благоустройству своих территорий подошли творчески. Организаторы постарались, чтобы каждый уголок был не только живописным, практичным, но и познавательным. Какие изюминки придумали авторы? Александра Качан приобщилась к полезному отдыху.

По-праздничному ярко в микрорайонах столицы 3 сентября встречали гостей. Повод тому есть. Здесь презентовали новые зоны отдыха. Над разработкой каждой трудились целые команды. Индивидуальные эскизы и наполнение, авторские идеи. Но вот тематика общая – каждая площадка представляет собой экотропу.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:

Одна из первых троп появилась на территории Заводского района. Ее протяженность составляла чуть более 700 метров. Далее в Заводском районе эта тема была продолжена. Первая ласточка такая в виде экотропы вдоль улицы Уборевича у нас появилась. Людям это понравилось. Как-то горожане так стали интересоваться более и природой, и экосистемой.

Положительный экологический опыт первопроходцев вскоре переняли и другие районы города. А здесь, в Заводском, от успешной практики не отступились ни на шаг. В 2021 году Чижовское водохранилище украсила по-современному оборудованная зона отдыха «Жара». А в нынешнем дополнила новая тропа безопасности и «Чомго-остров» в честь обитательницы этих мест – редкой водной птицы. Идейными вдохновителями этого объекта стали юные экологи – воспитанники «зеленных классов».

Виктория Мазаник, заместитель директора центра экологического воспитания и развития Минска:

С ребятами мы строили этот остров во время летних экологических смен. Ребята принимали самое активное участие, помогали этот остров строить, наполнять травой. Для чего это нужно? Берега осваиваются, птицам нужно где-то выйти на сушу, обсохнуть, обсушить своих птенцов. Также сейчас время миграции будет, птицам необходимо где-то отдыхать.

А вообще в творческие команды авторов и исполнителей каждого района вошли представители служб, ответственных за благоустройство и экологию, представители трудовых коллективов и просто неравнодушные жители. Созданные их руками площадки позволяют не просто в комфортных условиях насладится свежим воздухом, но и узнать много полезной информации об особенностях природы родного края, приобщиться к здоровому образу жизни, физической активности.

Живописные уголки украсили беседки, гамаки, появились даже необычные скамейки и тропа для прогулок босиком. По всему видно, жителям микрорайонов пришлись по душе новые площадки для отдыха. Посетителей немало. Они уже успели по достоинству оценить практичный подарок к предстоящему Дню города. «Не надо уезжать из города, чтобы пообщаться с живой природой». Кочанова о новой экоплощадке для отдыха в Минске. Читать здесь.