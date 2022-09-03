Пустовой: «Давайте уже прекратим делиться на невероятных и ябатек»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. В программе Новости «24 часа» рубрика «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, СТВ: И ареал романтизма древнегреческих полисов. И смысл, искалеченный современным Карфагеном до примитивного инструментария для наживы банального капитализма. Это я о гражданском обществе. Прикрываясь этой высокой дефиницией, как щитом спецподразделения, враги вошли в сердцевину многих стран и разрушили их традиционные устои.

Евгений Пустовой:

А можно по-другому. Используя энергию общества на благо своего дома – нашего государства и всех, кто здесь находится. Это Пустовой на СТВ. О Главном. В смысле, Первом, и главном в жизни страны – сквозь призму авторского взгляда. «Политика без галстуков и купюр».

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