Пустовой: «Давайте уже прекратим делиться на невероятных и ябатек»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. В программе Новости «24 часа» рубрика «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового.
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Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. В программе Новости «24 часа» рубрика «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового.
Подробности смотрите в видеоматериале.
Евгений Пустовой, СТВ:
И ареал романтизма древнегреческих полисов. И смысл, искалеченный современным Карфагеном до примитивного инструментария для наживы банального капитализма. Это я о гражданском обществе. Прикрываясь этой высокой дефиницией, как щитом спецподразделения, враги вошли в сердцевину многих стран и разрушили их традиционные устои.
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Евгений Пустовой:
А можно по-другому. Используя энергию общества на благо своего дома – нашего государства и всех, кто здесь находится. Это Пустовой на СТВ. О Главном. В смысле, Первом, и главном в жизни страны – сквозь призму авторского взгляда. «Политика без галстуков и купюр».
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