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Пустовой: «Давайте уже прекратим делиться на невероятных и ябатек»

03 сентября 2022 17:52
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Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. В программе Новости «24 часа» рубрика «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового.  

Подробности смотрите в видеоматериале.  

Пустовой: «Давайте уже прекратим делиться на невероятных и ябатек»-1

Евгений Пустовой, СТВ:
И ареал романтизма древнегреческих полисов. И смысл, искалеченный современным Карфагеном до примитивного инструментария для наживы банального капитализма. Это я о гражданском обществе. Прикрываясь этой высокой дефиницией, как щитом спецподразделения, враги вошли в сердцевину многих стран и разрушили их традиционные устои.  

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Пустовой: «Давайте уже прекратим делиться на невероятных и ябатек»-4

Евгений Пустовой:
А можно по-другому. Используя энергию общества на благо своего дома – нашего государства и всех, кто здесь находится. Это Пустовой на СТВ. О Главном. В смысле, Первом, и главном в жизни страны – сквозь призму авторского взгляда. «Политика без галстуков и купюр».    

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Гражданское общество – это троянский конь или единый фронт? Вопрос политологической философии, предмет бурного обсуждения от бранча до фуршета на платформе Восточного партнерства или все-таки конкретное взаимодействие неравнодушных общественников с чиновниками? Ради того, чтобы, например клумб было еще больше, служащие – воспитаннее, а Дни города – интереснее. 

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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