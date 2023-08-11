Учебник о событиях 2020-го в Беларуси. Что в него предлагает добавить Григорий Азарёнок?

Григорий Азаренок и Александр Шпаковский в эфире «Соловьев LIVE».
Григорий Азаренок и Александр Шпаковский в эфире «Соловьев LIVE».
Григорий Азаренок, СТВ:
Сегодня рассказали о новом учебнике истории, по которому будут с нового учебного года преподавать во всех школах России. В нем будет раздел СВО. Вопрос. Считаете ли вы, что пора в учебники по истории Беларуси внести главу «2022»? Наверное, вы имеете в виду 2020. У нас в 2022-м референдум был, но я так понимаю, что речь идет о 2020-м. Абсолютно считаю, что надо. Конечно, надо проверить, может, она уже и есть. Но если нет, то надо было вчера.
Александр Шпаковский, политолог:
У нас есть серьезный пробел, к сожалению, в изучении и популяризации истории современной белорусской государственности. Все довольно куцо, нет глубоких работ. Ни по личности Президента, ни по истории последних 30 лет. Так называемой истории независимости. Это очень важно. Понять события 1990-х годов, перекинуть мостик в 2000-е. Ну и, конечно, выйти на события 2020 года и последующие события 2022-го. Крайне важно, не только отталкиваясь от личности нашего государственного лидера, но понимая причинно-следственные связи.
Могу сказать, что закрытые исследования такого рода есть. Допустим, кое-что обнародовал в свое время Государственный секретариат Совета безопасности. По подсчетам ГССБ Беларуси, наша страна пережила семь попыток цветных революций, вследствие которых противник, коллективный Запад, ставил задачу насильственного свержения конституционного строя. И всем этим попыткам был дам достойный отпор.
Конечно, наверное, наиболее мощная провокация была в 2020 году. Но это не должно быть исключительно плодом аналитики и предоставлено быть для доступа только государственным служащим, спецслужбам и так далее. Тем, кто специализируется на вопросах обеспечения национальной безопасности нашей страны. Должна быть научно-популярная литература на этот счет.
Григорий Азаренок:
Фильмы, книги, песни.
Александр Шпаковский:
Должны детям объяснять, что в конце концов с нами было.
Григорий Азаренок:
Что бы я вписывал в этот учебник? Я просил бы как можно больше насытить его мнениями тех людей, которые видели обратный путь развития. У нас же люди туповатые, они не понимают ничего. Они вот живут под Батькиным зонтиком и не понимают, что происходит в мире. Что происходит в Грузии. Вот на этой неделе отмечали «08.08.08» – 15 лет, что происходило все эти годы до 2008 года. Что происходит в Донбассе, что происходило в Украине, Таджикистане, Киргизии, Армении, Карабахе. Они этого ничего не понимают. И я дал бы им послушать тех, кто через это прошел.
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