Учебник о событиях 2020-го в Беларуси. Что в него предлагает добавить Григорий Азарёнок?

Григорий Азаренок, СТВ:

Сегодня рассказали о новом учебнике истории, по которому будут с нового учебного года преподавать во всех школах России. В нем будет раздел СВО. Вопрос. Считаете ли вы, что пора в учебники по истории Беларуси внести главу «2022»? Наверное, вы имеете в виду 2020. У нас в 2022-м референдум был, но я так понимаю, что речь идет о 2020-м. Абсолютно считаю, что надо. Конечно, надо проверить, может, она уже и есть. Но если нет, то надо было вчера.

Александр Шпаковский, политолог:

У нас есть серьезный пробел, к сожалению, в изучении и популяризации истории современной белорусской государственности. Все довольно куцо, нет глубоких работ. Ни по личности Президента, ни по истории последних 30 лет. Так называемой истории независимости. Это очень важно. Понять события 1990-х годов, перекинуть мостик в 2000-е. Ну и, конечно, выйти на события 2020 года и последующие события 2022-го. Крайне важно, не только отталкиваясь от личности нашего государственного лидера, но понимая причинно-следственные связи.

Могу сказать, что закрытые исследования такого рода есть. Допустим, кое-что обнародовал в свое время Государственный секретариат Совета безопасности. По подсчетам ГССБ Беларуси, наша страна пережила семь попыток цветных революций, вследствие которых противник, коллективный Запад, ставил задачу насильственного свержения конституционного строя. И всем этим попыткам был дам достойный отпор.

Конечно, наверное, наиболее мощная провокация была в 2020 году. Но это не должно быть исключительно плодом аналитики и предоставлено быть для доступа только государственным служащим, спецслужбам и так далее. Тем, кто специализируется на вопросах обеспечения национальной безопасности нашей страны. Должна быть научно-популярная литература на этот счет.