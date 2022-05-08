Обнаружены кости собак. В коровнике мучительно умирали животные, взятые на передержку

Новости Беларуси. О человеке можно многое сказать, глядя на его отношение к братьям наши меньшим. На неделе сразу несколько вопиющих случаев жестокого обращения с животными всколыхнули общественность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Видео, на котором в Витебске женщина избивает собаку на поводке, не осталось незамеченным. С хозяйкой пса разбирались правоохранители. Оказалось, она уже была судима. Сейчас женщину привлекут к административной ответственности.

Много шума наделала история с «черной передержкой» в Смолевичском районе. Организатор лжеприюта допустила мучительную гибель как минимум двух десятков собак. И все это ради наживы. Яна Шипко разбиралась, как работал «зверский бизнес» и как уберечь животных от попадания в такие «добрые» руки.

Яна Шипко, корреспондент:

Жуткие кадры из этого места облетели интернет и вызвали шок. Некая Ольга Волошина, также известная как Поймонова, в стенах этого старого коровника организовала так называемый пункт временного содержания собак (между прочим платный). В зоозащитных кругах она была известна как «самая отзывчивая передержка». Попробуем разобраться, как же казалось бы добрая миссия помощи бывшим бездомным животным вылилась в то, что здесь был настоящий концлагерь для собак. Последствия циничной жестокости хозяйки этого псевдоприюта заставят содрогнуться любого не лишенного сострадания человека. Больше 20 трупов собак. И еще около полусотни измученных и обессиленных от голода и жажды животных. Анна с этой «черной передержкой» не сотрудничала, но среди других добровольцев одной из первых приехала на место.

Анна Синкевич, зооактивист:

Животные пытались, очевидно, прогрызть себе путь на свободу. Мы открыли двери, и вы сами слышите, какой запах. О том, что творилось за этими стенами, долго не догадывались ни волонтеры, ни соседи. Соседи рассказали о женщине, которая брала животных на передержку. Подробности здесь. Анна Синкевич:

Были обнаружены в вольерах при уборке кости собак, челюсти собак, то есть возможно, что какая-то собака более крупная съела маленькую от голода. Остальные собаки, которым посчастливилось, выходили на улицу, катались по травке, нюхали воздух, потому что те условия, в которых они содержались, это была жесть и ужас. Человек, у которого есть в душе хоть что-то доброе и светлое, не поступит так. Даже если ты собираешь эти деньги на животных, якобы на их досмотр, ну скажи ты, что кормишь их премиум-кормами, вырезкой говяжьей, но свари ты собакам кашу, хлеба дай. Это не такие деньги. Накорми их.

Под свою опеку Поймонова охотно брала животных со всей Беларуси. За вполне конкретный ценник обещала хорошие условия содержания и отменный рацион. На ее передержку отправлялись собаки из отлова или вызволенные у нерадивых хозяев, найденные бездомные псы. В итоге собаки, и без того настрадавшиеся на своем веку, здесь мучительно умирали. А в это время ничего не подозревавшие кураторы исправно переводили деньги.

Анна Синкевич:

Больше всего шокировала история одного песика, Бим его звали, которого отдали сюда в качестве передержки на длительный срок. Девочка, которая отдавала, хотела впоследствии его забрать. Самое жуткое в этой истории заключается в том, что его спасли из деревни. Из деревни его забрали у каких-то алкоголиков, которые над ним издевались. Ему связывали лапы проволокой, его бросали в целлофановом пакете на солнце. Животное с такой тяжелой судьбой, настрадалось и просто погибло в этом сарае.

У многих собак были кураторы из России и даже Германии. Москвичке Марине поначалу передержка Ольги внушила доверие. Оттуда к ней в целости и сохранности приехал вот этот спасенный из отлова пес.

В феврале она отдала туда еще двух собак. На этот раз, как видно из переписки, Поймонова шла на диалог, только когда речь заходила о переводе денег.

Многочисленные же просьбы прислать фото или видео собак оставались в игноре.

Марина Толстякова, зоокуратор (Москва):

У меня был живой пример – вот этот. Я реально не думала, что что-то может быть плохое. С середины марта до начала апреля я уже начала психовать. Трубки она поднимала, рассказывала, что все хорошо, но фотографии человек не высылал.

Марина забила тревогу. По просьбам зарубежных кураторов на место поехала владелица частного приюта из Бобруйска – известного спасением животных из местной «усыпалки» – Ирина Ковалерова. На злополучной передержке были и ее собаки. Вот, например, информация об этой собачке с реквизитами для помощи все еще есть на странице приюта. По пятнышкам ее легко опознать среди трупов. Со слов Ирины, в шоке от увиденного милицию она сразу не вызвала, но информацию в соцсети выбросила. Успела вывезти около 20 собак, что вызвало шквал возмущения других волонтеров.

Ирина Ковалерова, руководитель объединения защиты животных «Добродетель»:

Когда мы приехали в Высокие Ляды, где сидели наши животные, мы ринулись поить, мы съездили, закупили корма. Мы подняли всю эту шумиху, чтобы все знали, что это за передержка. В результате из нас сделали виноватых. Человек, который, извините, рубил, истязал животных, остался в стороне. Между тем организатор «черной передержки» уже фигурант уголовного дела. Несмотря на количество несчастных животных, которые не выжили пройдя через ее «добрые» руки, за жестокое обращение она привлечена впервые. Потому грозит ей максимум год «химии» (подробнее здесь).

Возможно, смягчающим обстоятельством в суде станут и двое малолетних детей. Вот только чему может научить мать с садистскими наклонностями, вопрос риторический. Волонтеры заметили в коровнике игрушки. Можно предположить, что дети тоже были свидетелями страданий собак по вине их мамы.

Поговорить с самой Ольгой нам не удалось. Ее супруг – на вид без всяких угрызений совести – вышел прогнать нас от ворот частной собственности.

– А с ней можно поговорить? С СТВ журналисты. Почему?

– А зачем?

– Как она допустила все вот это? Вы не хотите комментировать, почему собак столько умерло? Этот дом, кстати, 29 апреля выставлен на продажу. Причины неизвестны. Но репутация в деревне у Ольги безнадежно испорчена. ​«Скелет, обтянутый шкурой». История собаки Мэри, над которой зверски издевались. Мы проследили и судьбу остальных спасенных животных. 21 собаку привезли на Гурского. Через три дня всех разобрали волонтеры – по домашним надежным передержкам.