«Скелет, обтянутый шкурой». История собаки Мэри, над которой зверски издевались
Новости Беларуси. О человеке можно многое сказать, глядя и на его отношение к братьям наши меньшим. На неделе сразу несколько вопиющих случаев жестокого обращения с животными всколыхнули общественность. Видео, на котором в Витебске женщина избивает собаку на поводке, не осталось незамеченным. С хозяйкой пса разбирались правоохранители. Оказалось, она уже была судима. Сейчас женщину привлекут к административной ответственности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вот в таком состоянии волонтер Анна нашла Мэри. Ей повезло – несколько дней в клинике вернули к жизни после собачьего концлагеря.
Алексей Клянцевич, главный врач ветеринарной клиники:
У нее западали пальцы между ребер, позвоночный столб и сейчас хорошо прощупывается, шерсть поднялась. Грубо говоря, была собака, у которой скелет, обтянутый шкурой.
Сейчас Мэри делает робкие шаги в новую жизнь. Вздрагивает от каждого движения и потихоньку приходит в норму. Пока Мэри будут искать любящего хозяина, сбор средств на восстановление ее и других пострадавших собак идет на специализированной платформе.