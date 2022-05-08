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«Скелет, обтянутый шкурой». История собаки Мэри, над которой зверски издевались

08 мая 2022 20:35
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Новости Беларуси. О человеке можно многое сказать, глядя и на его отношение к братьям наши меньшим. На неделе сразу несколько вопиющих случаев жестокого обращения с животными всколыхнули общественность. Видео, на котором в Витебске женщина избивает собаку на поводке, не осталось незамеченным. С хозяйкой пса разбирались правоохранители. Оказалось, она уже была судима. Сейчас женщину привлекут к административной ответственности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Скелет, обтянутый шкурой». История собаки Мэри, над которой зверски издевались-1

Вот в таком состоянии волонтер Анна нашла Мэри. Ей повезло – несколько дней в клинике вернули к жизни после собачьего концлагеря.

«Скелет, обтянутый шкурой». История собаки Мэри, над которой зверски издевались-3

Алексей Клянцевич, главный врач ветеринарной клиники:
У нее западали пальцы между ребер, позвоночный столб и сейчас хорошо прощупывается, шерсть поднялась. Грубо говоря, была собака, у которой скелет, обтянутый шкурой.

«Скелет, обтянутый шкурой». История собаки Мэри, над которой зверски издевались-5

Сейчас Мэри делает робкие шаги в новую жизнь. Вздрагивает от каждого движения и потихоньку приходит в норму. Пока Мэри будут искать любящего хозяина, сбор средств на восстановление ее и других пострадавших собак идет на специализированной платформе.

«Скелет, обтянутый шкурой». История собаки Мэри, над которой зверски издевались-7

Анна Юшкевич, зооволонтер:
Она жива – это единственная радость. Она приехала совсем обезвоженная, никакая, тощая. Уже 1,3 килограмма набрали.

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