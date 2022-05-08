«Всё нацелено на принцип гуманности». Мария Василевич о том, какой закон сможет защитить животных от жестокости

Новости Беларуси. О человеке можно многое сказать, глядя на его отношение к братьям наши меньшим. На неделе сразу несколько вопиющих случаев жестокого обращения с животными всколыхнули общественность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Видео, на котором в Витебске женщина избивает собаку на поводке, не осталось незамеченным. С хозяйкой пса разбирались правоохранители. Оказалось, она уже была судима. Сейчас женщину привлекут к административной ответственности.

Много шума наделала история с «черной передержкой» в Смолевичском районе. Организатор лжеприюта допустила мучительную гибель как минимум двух десятков собак. И все это ради наживы.