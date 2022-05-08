«Всё нацелено на принцип гуманности». Мария Василевич о том, какой закон сможет защитить животных от жестокости

Новости Беларуси. О человеке можно многое сказать, глядя на его отношение к братьям наши меньшим. На неделе сразу несколько вопиющих случаев жестокого обращения с животными всколыхнули общественность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Видео, на котором в Витебске женщина избивает собаку на поводке, не осталось незамеченным. С хозяйкой пса разбирались правоохранители. Оказалось, она уже была судима. Сейчас женщину привлекут к административной ответственности.
Много шума наделала история с «черной передержкой» в Смолевичском районе. Организатор лжеприюта допустила мучительную гибель как минимум двух десятков собак. И все это ради наживы.
Яна Шипко разбиралась, как работал «зверский бизнес» и как уберечь животных от попадания в такие «добрые» руки.
Жестокость к животным будет встречаться реже, если уменьшится количество бездомных котов и собак. Начинать нужно с регулирования численности – обязательного чипирования и стерилизации, убеждена Мария Василевич. Мисс Беларусь – 2018, а ныне депутат, лоббирует в парламенте специализированный закон о животных, который до сих пор не принят у нас в стране.
Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На сегодняшний момент большая часть проекта уже согласована. Там прописаны основные требования по содержанию, разведению, правила чипирования, стерилизации, выгула животных. Все, конечно же, нацелено на принцип гуманности, ответственного обращения с животными и минимизацию жестокого обращения с животными.
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