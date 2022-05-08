«Жизнь кота на улице – три года». Как в приюте на Гурского ухаживают за животными?

Новости Беларуси. О человеке можно многое сказать, глядя и на его отношение к братьям наши меньшим. На неделе сразу несколько вопиющих случаев жестокого обращения с животными всколыхнули общественность. Видео, на котором в Витебске женщина избивает собаку на поводке, не осталось незамеченным. С хозяйкой пса разбирались правоохранители. Оказалось, она уже была судима. Сейчас женщину привлекут к административной ответственности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы проследили судьбу спасенных животных. 21 собаку привезли на Гурского. Через три дня всех разобрали волонтеры – по домашним надежным передержкам.





Тамара Цариковская, директор предприятия «Фауна города»:

Это собаки, которые последние попали туда и еще не успели... Посмотрите, они в общем-то нормальные собаки.

– У вас были места?

– У нас даже если бы их не было, то мы нашли бы, раз такое. У нас однажды было такое, что привезли 89 котов из одной квартиры, пришлось размещать их, отвели еще одну комнату.