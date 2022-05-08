«Жизнь кота на улице – три года». Как в приюте на Гурского ухаживают за животными?
Новости Беларуси. О человеке можно многое сказать, глядя и на его отношение к братьям наши меньшим. На неделе сразу несколько вопиющих случаев жестокого обращения с животными всколыхнули общественность. Видео, на котором в Витебске женщина избивает собаку на поводке, не осталось незамеченным. С хозяйкой пса разбирались правоохранители. Оказалось, она уже была судима. Сейчас женщину привлекут к административной ответственности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Мы проследили судьбу спасенных животных. 21 собаку привезли на Гурского. Через три дня всех разобрали волонтеры – по домашним надежным передержкам.
Тамара Цариковская, директор предприятия «Фауна города»:
Это собаки, которые последние попали туда и еще не успели... Посмотрите, они в общем-то нормальные собаки.
– У вас были места?
– У нас даже если бы их не было, то мы нашли бы, раз такое. У нас однажды было такое, что привезли 89 котов из одной квартиры, пришлось размещать их, отвели еще одну комнату.
«Фауна города» постоянно подчеркивает: это не приют, а пункт временного содержания. Но вопреки мифам, чтобы освободить сразу 20 мест, усыплять никого не пришлось. В последние годы благодаря активной работе волонтеров котам и собакам помогают найти хозяев. Остальные ждут своего человека неограниченный срок.
Татьяна Черкас, зооинженер предприятия «Фауна города»:
Жизнь кота на улице – три года, если он должен жить 18. Потому что зимой они лезут греться в двигатели машин. Ни котам, ни собакам без надзора бегать нельзя, потому что это мегаполис. У меня сейчас кошка одна осталась, была собачка. Прожила у меня 14 лет. Я как пришла сюда работать, сразу взяла собачку. Сразу ко мне пошла, сразу влюбилась. А кошку взяла спустя 2-3 года, она у меня до сих пор.
Присмотритесь, возможно среди этих осиротевших четверолапых и ваш будущий питомец.
Читайте также:
«Причиной смерти животных явилось обезвоживание и истощение». В Беларуси будут судить женщину, которая издевалась над собаками
«В комнате ничего не грызла». Собаку, за которую заступился Лукашенко, привели в порядок волонтеры. Что о ней рассказали?
Кто будет заботиться о щенке, которого спас Президент? Рассказываем и показываем