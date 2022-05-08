«Родина там, где служишь». Каким был митрополит Филарет при жизни?

Новости Беларуси. В Минске открыли памятник первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси митрополиту Филарету. В церемонии принимал участие и глава государства. С владыкой Президента связывали теплые, дружеские отношения. Вообще, Филарета любили в народе. Духовный отец Беларуси – так митрополита называли при жизни. В сердцах миллионов верующих он останется рядом навечно. Бронзовый символ тому подтверждение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Пустовой продолжит. Давно у главного собора Минска не было столько людей. Старожилы заметили. Это митрополит Филарет собрал всех как всегда. Свято-Духов собор неотъемлемо связан с архипастырем. Теперь его образ здесь навсегда.

Когда светская и духовные власти идут нога в ногу. Это называется симфония. Среди ее авторов – потомственный дворянин и выходец из семьи именитых московских музыкантов. В молодости тогда еще Кирилл Варфоломеевич Вахромеев виртуозно управлялся с музыкальными инструментами. Но после неразделенной любви скрипку вытесняет Евангелие. А уже к 30 годам в его руках появляется епископский жезл. Но любовь к музыке архиерей сохранит на всю жизнь. Крестный сын митрополита Филарета: «Он обладал прекрасной физической силой. И большие яблоки просто разламывал», – подробнее здесь. Отец Макарий – крестник духовного отца Беларуси – теперь строит храм в честь небесного покровителя экзарха Филарета Милостивого.

Макарий Ковалев, настоятель прихода храма Филарета Милостивого:

«Вы новый наш руководитель, епископ Белорусской церкви. Как будет выстраиваться ваше служение здесь?» Он спросил священнослужителя: «Скажи, пожалуйста, ты знаешь, кто мой небесный покровитель?» – «Ну да, конечно, праведный Филарет Милостивый». На что Владыка ему ответил: «Вот и я буду нести свое служение милостиво». По имени и житие. Для белорусской паствы он стал Филаретом Милостивым, а в историю вошел как исповедник библейского принципа. Не нам Господи, но имени Твоему. Здесь весь сонм священноначалия страны. Многих епископов, священников митрополит Филарет лично благословил на путь к Богу.

Сергей Гордун, клирик Свято-Духова кафедрального собора:

Прыязджае мітрапаліт малады, смуглявы, з чорнай барадой, энергічны. Гэта ўражвала. Среди прихожан первой службы Филарета в минском соборе был теперь уже протоиерей Сергей Гордун именно его и благословил владыка, чтобы Евангелие зазвучало на белорусском языке. Сергей Гордун:

Мы ўсё ж такі перакладалі з арыгіналу, не з нейкага тэксту XIX стагоддзя. Мы перакладалі з тэксту I стагоддзя, напісанага на старажытнагрэчаскай мове. Уже в советское время Филарета знали и уважали на Западе. Говоря мирским языком, он был министром иностранных дел Московской Патриархии. «Это заслуга Владыки». Что о Филарете говорят специалисты по культуре – подробнее здесь.

Владыка был многогранен. Его бас одинаково громко звучал и на церковном амвоне, и в Овальном зале. Есть люди, без которых Беларусь была бы другой. И была бы вообще? Первый Президент и первый Патриарший Экзарх дружили. Порой остро дискутировали. Но всегда находили общий язык. Их встречи всегда были теплыми. Это особенная, пасхальная, в 2018 году. Тогда Президент отменил все свои планы. Общались два часа. Многое удалось сделать благодаря харизме и знакомствам минского Экзарха. Открывать разрушенные храмы, восстанавливать закрытые монастыри и даже построить Минское епархиальное управление, и это в те годы. Москвич в самой атеистической стране Советской империи создал Экзархат с самым национальным лицом. Воспитанность, эрудиция, интеллигентность и еще широкая, как и улыбка, душа Филарета. Владыку любили. Щедро одаривали. А он был скромным, не любил кортежей и резиденций. Жил, работал и, главное, молился здесь же, в епархиальном управлении.

Засыпаю здесь, на этом месте, за работой. Трудно поверить, что здесь происходит какая-то работа, но она происходит. Потом ухожу в дальнюю пещеру, чтобы немного сомкнуть глаза. Зато за годы его служения в пять раз увеличилось число церквей и открыто более 30 монастырей. Теперь воссоздана атмосфера рабочего кабинета Филарета. До скромности правдива.

Макарий Ковалев:

Это Новый Завет, он отличается именно тем, что с этой скромной книжицы владыка как преподаватель духовных школ приходил на занятия, посвященные изучению Нового Завета. За какими бы большим трибунами он ни находился и в окружении каких бы важных людей ни был, Филарет всегда был верен своей простоте. В этом они так похожи с нашим Президентом. В простоте и любви он перед престолом выстоял период атеизма и духовную безысходность 90-х. Теперь ручеек религиозной жизни Беларуси стал полноводной рекой.