​Она учится в 5-м классе, и ей точно пора открывать личный блог. Девочка взяла неординарное интервью у милиционеров

О льга Коршун, СТВ: Сначала День печати, потом – радио и телевидения. Все больше наша профессия напоминает поле информационного боя. Потому мы держим перо острым. И в наших рядах прибывает. Герои нашего следующего сюжета оттачивают мастерство со школы. Передаем эстафету коллегам из Мстиславля.

Юлия Мычка, корреспондент:

Уже после первых минут общения с местными звездами стало понятно: будущие журналисты уверенно наступают нам на пятки. На съемочной площадке никакой суеты. В фокусе ребят – большой праздник «День патриота». Редакционное задание – из большого мероприятия сделать сюжет. И такой, чтобы просмотров и лайков в YouTube было побольше. А значит, подловить надо самые яркие моменты. К счастью, на такие сегодня дефицита нет.

Как снимать, чтобы зритель залип перед экраном, ребята знают не понаслышке. Поколение TikTok успешно применяет правила журналистики на практике. Первое – в интервью нужны эмоции. Второе – ради хорошего кадра не жалко ничего. Подробности здесь.