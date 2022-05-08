Она учится в 5-м классе, и ей точно пора открывать личный блог. Девочка взяла неординарное интервью у милиционеров
Новости Беларуси. Журналисты отметили профессиональный праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Сначала День печати, потом – радио и телевидения. Все больше наша профессия напоминает поле информационного боя. Потому мы держим перо острым. И в наших рядах прибывает. Герои нашего следующего сюжета оттачивают мастерство со школы. Передаем эстафету коллегам из Мстиславля.
На профессиональной стажировке побывала Юлия Мычка.
Юлия Мычка, корреспондент:
Уже после первых минут общения с местными звездами стало понятно: будущие журналисты уверенно наступают нам на пятки. На съемочной площадке никакой суеты. В фокусе ребят – большой праздник «День патриота». Редакционное задание – из большого мероприятия сделать сюжет. И такой, чтобы просмотров и лайков в YouTube было побольше. А значит, подловить надо самые яркие моменты. К счастью, на такие сегодня дефицита нет.
Как снимать, чтобы зритель залип перед экраном, ребята знают не понаслышке. Поколение TikTok успешно применяет правила журналистики на практике. Первое – в интервью нужны эмоции. Второе – ради хорошего кадра не жалко ничего. Подробности здесь.
В отличие от ребят, которые работают в рамках редакционного задания, у самого юного корреспондента полет фантазии. Адриана Ковторова учится в пятом классе, и ей точно пора открывать личный блог. Любимый жанр – интервью, неординарные вопросы – ее конек.
– У вас есть другие какие-нибудь машины? Бывают же какие-то снегоходы. Что-то такое для вас, милиционеров.
– Снегоходов у нас нет. У нас такие машины, уазик еще.
– А пистолет у вас всегда в карманах или нет?
– Это не карманы, а кобура. Постоянно при заступлении на службу получаем их. По окончании сдаем.