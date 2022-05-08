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«Причиной смерти животных явилось обезвоживание и истощение». В Беларуси будут судить женщину, которая издевалась над собаками

08 мая 2022 20:23
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Новости Беларуси. О человеке можно многое сказать, глядя и на его отношение к братьям наши меньшим. На неделе сразу несколько вопиющих случаев жестокого обращения с животными всколыхнули общественность. Видео, на котором в Витебске женщина избивает собаку на поводке, не осталось незамеченным. С хозяйкой пса разбирались правоохранители. Оказалось, она уже была судима. Сейчас женщину привлекут к административной ответственности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Между тем организатор «черной передержки» уже фигурант уголовного дела. Несмотря на количество несчастных животных, которые не выжили, пройдя через ее «добрые» руки, за жестокое обращение она привлечена впервые, потому грозит ей максимум год «химии».

Собаку, за которую заступился Лукашенко, привели в порядок волонтеры. Что о ней рассказали, читайте здесь.

«Причиной смерти животных явилось обезвоживание и истощение». В Беларуси будут судить женщину, которая издевалась над собаками-1



Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
По результатам патологоанатомического исследования установлено, что причиной смерти животных явилось обезвоживание и истощение. В отношении жительницы Смолевичского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 прим. Уголовного кодекса Республики Беларусь «Жестокое обращение с животным».

# Человек и животные # общество # Александр Суходольский # Яна Шипко # Фотофакт

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