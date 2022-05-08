Из-за неё погибли десятки собак. Соседи рассказали о женщине, которая брала животных на передержку

Новости Беларуси. О человеке можно многое сказать, глядя на его отношение к братьям наши меньшим. На неделе сразу несколько вопиющих случаев жестокого обращения с животными всколыхнули общественность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Видео, на котором в Витебске женщина избивает собаку на поводке, не осталось незамеченным. С хозяйкой пса разбирались правоохранители. Оказалось, она уже была судима. Сейчас женщину привлекут к административной ответственности. Много шума наделала история с «черной передержкой» в Смолевичском районе. Организатор лжеприюта допустила мучительную гибель как минимум двух десятков собак. И все это ради наживы.

Яна Шипко, корреспондент:

Жуткие кадры из этого места облетели интернет и вызвали шок. Некая Ольга Волошина, также известная как Поймонова, в стенах этого старого коровника организовала так называемый пункт временного содержания собак (между прочим платный). В зоозащитных кругах она была известна как «самая отзывчивая передержка». Попробуем разобраться, как же казалось бы добрая миссия помощи бывшим бездомным животным вылилась в то, что здесь был настоящий концлагерь для собак.

Последствия циничной жестокости хозяйки этого псевдоприюта заставят содрогнуться любого не лишенного сострадания человека. Больше 20 трупов собак. И еще около полусотни измученных и обессиленных от голода и жажды животных. О том, что творилось за этими стенами, долго не догадывались ни волонтеры, ни соседи.

Просто гавкают и гавкают эти собаки. А что они гавкают – кто их знает.

Поговорить с самой Ольгой нам не удалось. Ее супруг – на вид без всяких угрызений совести – вышел прогнать нас от ворот частной собственности.