«Спрос будет жестоким». Каким должно быть кино? Президент дал свои рекомендации

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. В Беларуси новый министр ЖКХ, назначен также глава Минтранса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кресла руководителей ведомств заняли первые замы. Во время назначения Президент отметил, что у данных кандидатур большой опыт работы.

Кадры решают все. Нового директора «Беларусьфильма» касается во всех смыслах. Тем более студия основательная. И школа есть, и история создания киношедевров. А где новые фильмы? Белорусские кинематографисты должны выдержать наш белорусский стиль.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Кино в идеологическом плане, воспитательном по своему воздействию равных нет. Но сразу говорю, что спрос будет жестоким. Нужно выдать на-гора определенное количество фильмов. Разных, для разных категорий. Может быть, пойти по российскому пути. Конечно, поменьше бы этой кровищи, бандитизма, убийств, пистолетов, автоматов, разборок и так далее. Хотя и у нас есть времена, которые мы должны людям показать, что было на самом деле. Но главное – животрепещущие темы (их тоже хватает).

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