Дзермант: «Чужими руками можно сколь угодно долго вести с Россией войну»

Время авторской журналистики. Смыслы происходящего с нами и вокруг нас у Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Недавно наш Президент Александр Лукашенко озвучил очень интересную, если не сказать сенсационную информацию. Украинская сторона предлагала Беларуси заключить некий «пакт о ненападении», предполагающий, что ни с нашей территории не будет никаких атак в сторону Украины, ни с их на нашу. Президент Беларуси: на Западе руки потирают. Польша, Литва вообще очумели, поэтому мы вынуждены жестко реагировать. Подробнее.

Алексей Дзермант:

Замысел киевского режима понятен – они хотят выбить Беларусь из военно-политического союза с Россией и устранить так называемый «белорусский балкон», нависающий над Украиной и сковывающий значительную часть ВСУ. На мой взгляд, это очередная уловка киевского режима с целью освободить войска с украинско-белорусской границы и направить их на Донбасс для сражения с российской армией. Но мы прекрасно понимаем, что любое реальное перемирие или пакты о ненападении должны заключаться с участием России и гарантироваться США и ЕС в форме непредоставления Украине оружия. В противном случае все это – ложь, чтобы нанести поражение России, а следом расправиться и с нами.

Собственно, поэтому Президент и предал огласке сам факт подобного предложения, чтобы исключить саму возможность неких сепаратных переговоров и указать на место киевским интриганам. Неужели они полагают, что после того, как и украинские политики, и их западные союзники почти все в один голос утверждали, что Минские соглашения никто не собирался выполнять, они просто дали возможность подготовиться к войне, им еще кто-то будет верить? Доверие в политике можно восстановить только действиями, а не словами. А действия должны быть явными и конкретными. То есть нужно садиться за стол переговоров и договариваться с Россией, впрочем, уже не только с Россией, но и с Беларусью, так как у нас тоже есть свой интерес относительно будущего Украины. И в самом начале конфликта мы предлагали именно это, и даже были несколько раундов переговоров, которые закончились отказом украинской стороны их продолжать. Потому что на этом настояли западные кураторы. Они увидели, что могут воспользоваться ситуацией и дальше разжигать конфликт. Они поняли, что с помощью Украины, то есть чужими руками можно сколь угодно долго вести с Россией войну. И об этом они говорят сами.

Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии:

И поэтому, как я уже отмечала на днях, нам действительно следует прилагать больше усилий для защиты Украины. А также в том, что касается танков. А главную и решающую роль здесь играет то, что нам необходимо сделать это сообща, а не заниматься перекладыванием вины внутри Европы. Ведь мы ведем войну против России, а не друг против друга.

Алексей Дзермант:

Отсюда становится понятным, почему Запад все больше и больше накачивает Украину оружием. Раньше говорили, что танки поставлять не будут. А теперь это решенный вопрос. В Украину поедут немецкие «Леопарды», американские «Абрамсы», французские «Леклерки». Но и это не все – уже обсуждают и поставки самолетов. Это говорит о том, что Запад сделал ставку на продолжение войны, от ее исхода зависит не только судьба Украины, но и его самого. Ведь война в Украине имеет целью не столько контроль над этой страной, сколько переход в новую мировую эпоху, где Запад пытается оставить за собой технологическое и экономическое превосходство над конкурентами, сплотить и расширить своей блок, в том числе за счет усиления как европейского, так и азиатского фланга.