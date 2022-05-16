Прямой эфир

Артём Свиридов: «ОДКБ должна выступить в качестве защитной оболочки экономических интересов»

16 мая 2022 19:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:  
Наверное, и экономический эффект какой-то имеет, несмотря на то, что речь вроде как о безопасности, но, мне кажется, экономическое влияние у Организации тоже есть.  

Артём Свиридов: «ОДКБ должна выступить в качестве защитной оболочки экономических интересов»-1

Артем Свиридов, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии БГЭУ:  
Я бы сказал, что ОДКБ должна выступить (пока она полностью не выступает) в качестве защитной оболочки экономических интересов. Сегодня мы уже много сказали про НАТО. Ведь это есть не что иное, как такой заточенный, очень конкретный военно-политический инструмент защиты западных интересов.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Многие назвали чуть ли не армией ЕС с помощью США.  

Артем Свиридов:  
Так и получается. На данный момент разница экономических интересов членов ОДКБ имеет место быть. Пока говорить о том, что страны ОДКБ способны выступить острым, как НАТО, инструментом военно-политической защиты экономического пространства, очень рано. Об этом сегодня сказал и Президент: «У вас нет такой же сплоченности, которая имеет место быть у стран Запада».  

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:  
В 1990-е годы страны Запада всех начали пробовать на зуб. Советский Союз развалился, возникают новые государства, с ними начали предметно, конкретно работать с помощью неправительственных организаций – прямое воздействие на молодые органы власти. Соответственно, нужна была какая-то защита. И еще в те времена наш Президент тогда четко все понял и выбрал тот путь, который идет на интеграцию. Нас пробуют на зуб и сейчас. Сегодня мы видим эти отголоски, видим эти проявления в некоторых странах-членах ОДКБ. Да, оно проявляется. Сегодня в Казахстане, например, порядка 80-90 % нефтедобычи под контролем других государств, что влияет на проведение политики, на безопасность. Сегодня это все осталось. Сегодня нам интеграция как никогда нужна.  

Читайте также:  

«Там нацизм засел». Станет ли когда-нибудь Украина членом ОДКБ?  

«ОДКБ – это не только миротворческие силы». Сравниваем Организацию с НАТО  

Почему Финляндия и Швеция захотели вступить в НАТО сейчас? Отвечает военный аналитик  

# ОДКБ # общество # Алена Сырова # Артем Свиридов # Кирилл Казаков # Валерий Ревенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Миссия ОДКБ в Казахстане – поворотный момент для Организации? Ответил участник операции
16 мая 2022 19:06

Миссия ОДКБ в Казахстане – поворотный момент для Организации? Ответил участник операции

Стали ли чаще в Беларуси проводить учения? Отвечает полковник запаса
16 мая 2022 19:03

Стали ли чаще в Беларуси проводить учения? Отвечает полковник запаса

«Там нацизм засел». Станет ли когда-нибудь Украина членом ОДКБ?
16 мая 2022 18:46

«Там нацизм засел». Станет ли когда-нибудь Украина членом ОДКБ?