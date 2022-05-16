Артём Свиридов: «ОДКБ должна выступить в качестве защитной оболочки экономических интересов»

Алена Сырова, СТВ: Наверное, и экономический эффект какой-то имеет, несмотря на то, что речь вроде как о безопасности, но, мне кажется, экономическое влияние у Организации тоже есть.

Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу « По существу ».

Артем Свиридов, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии БГЭУ:

Я бы сказал, что ОДКБ должна выступить (пока она полностью не выступает) в качестве защитной оболочки экономических интересов. Сегодня мы уже много сказали про НАТО. Ведь это есть не что иное, как такой заточенный, очень конкретный военно-политический инструмент защиты западных интересов.

Кирилл Казаков, СТВ:

Многие назвали чуть ли не армией ЕС с помощью США.

Артем Свиридов:

Так и получается. На данный момент разница экономических интересов членов ОДКБ имеет место быть. Пока говорить о том, что страны ОДКБ способны выступить острым, как НАТО, инструментом военно-политической защиты экономического пространства, очень рано. Об этом сегодня сказал и Президент: «У вас нет такой же сплоченности, которая имеет место быть у стран Запада».

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:

В 1990-е годы страны Запада всех начали пробовать на зуб. Советский Союз развалился, возникают новые государства, с ними начали предметно, конкретно работать с помощью неправительственных организаций – прямое воздействие на молодые органы власти. Соответственно, нужна была какая-то защита. И еще в те времена наш Президент тогда четко все понял и выбрал тот путь, который идет на интеграцию. Нас пробуют на зуб и сейчас. Сегодня мы видим эти отголоски, видим эти проявления в некоторых странах-членах ОДКБ. Да, оно проявляется. Сегодня в Казахстане, например, порядка 80-90 % нефтедобычи под контролем других государств, что влияет на проведение политики, на безопасность. Сегодня это все осталось. Сегодня нам интеграция как никогда нужна.

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