Стали ли чаще в Беларуси проводить учения? Отвечает полковник запаса

Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Даже за последнее время столько учений, моментов слаживания не было. Только, наверное, после ситуации в Казахстане как-то усилились. Путин сегодня заявил, что до конца года пройдет и не один маневр, будет их интенсивность и количество только нарастать. Как считаете, даже с практической точки зрения, насколько это слаживание важно, не хватало ли раньше этого?
Сергей Андреев, полковник запаса, экс-заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Сказать, что раньше не было, – это неправильно. Оно и раньше проходило на плановой основе. Учения войск, которые входят в силы оперативного реагирования, проходили на территории нашей страны, по периметру наших государств, они своевременно проводились. Но масштабность, оперативность и задачи, которые решаются в ходе этих учений, несколько изменились после событий 2020 года и событий, которые происходили в 2022 году в Казахстане.
Читайте также:
«ОДКБ – это не только миротворческие силы». Сравниваем Организацию с НАТО
Почему Финляндия и Швеция захотели вступить в НАТО сейчас? Отвечает военный аналитик
Захочет ли Китай вступить в ОДКБ? Рассуждают эксперты