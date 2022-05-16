Стали ли чаще в Беларуси проводить учения? Отвечает полковник запаса

Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Даже за последнее время столько учений, моментов слаживания не было. Только, наверное, после ситуации в Казахстане как-то усилились. Путин сегодня заявил, что до конца года пройдет и не один маневр, будет их интенсивность и количество только нарастать. Как считаете, даже с практической точки зрения, насколько это слаживание важно, не хватало ли раньше этого?