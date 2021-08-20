«О своём народе надо заботиться и действовать, исходя из его интересов». Юлия Артюх о беженцах и ситуации в Афганистане

Новости Беларуси. Женский взгляд на происходящее в мире. В программе Новости «24 часа» на СТВ Юлия Артюх и рубрика «Негладко».
Новости Беларуси. Женский взгляд на происходящее в мире. В программе Новости «24 часа» на СТВ Юлия Артюх и рубрика «Негладко».
Юлия Артюх, СТВ:
Пока некоторые бывшие советские республики пытаются стать пятым элементом для Запада и США, мы продолжаем мирно наблюдать за этим цирком. К сожалению, выслуживание перед барином плачевно сказывается на ситуации в этих республиках. Так Литва получила по зубам от Китая, который отозвал своего посла из-за открытия представительства Тайваня. Необдуманные действия – это уже неотъемлемая часть политики Литвы.
Юлия Артюх:
Как сказал литовский непоседа, «возможно, самый важный сигнал, который мы можем послать белорусскому режиму, заключается в том, что демократии не слабые. Демократии сильны, едины и уважают верховенство закона. Не надо думать, что мы слабые – будем решительны». Сигнал в космос собрался послать? Нелепые заявления, как и нелепая демократия, которую Науседа защищает непонятно от кого. А, видимо, от мигрантов, этот бонус он никак не хочет принимать. Что он там говорил про верховенство закона? Уважают? Может, еще и права человека соблюдают, избивая до синевы и под дулом автомата выпроваживая из страны? Но пойдем дальше по берегам моря, к которому ожидается десятый флот США. Поговорим как раз о них.
США рассматривают возможность санкций в связи с ситуацией в Афганистане. Кто бы мог подумать? Кажется, слово «санкции» – это единственное слово, которое помнит Байден. Пора расширять словарный запас, а то скоро сам на себя санкции наложит. Или вот еще. «Байден в ближайшие дни обсудит ситуацию в Афганистане с зарубежными лидерами, пока контакты идут на более низком уровне», – комментирует Псаки. Видимо, контакты эти – с Тихановской. Может, она полезные рецепты от деменции дала? И ничего страшного, что котлетами она не лечится, Байден же все равно вряд ли вспомнит.
Юлия Артюх:
Немецкая «подруга» тоже проявила активность. Ситуация с нелегалами из Беларуси является атакой на весь ЕС – такое заявление сделала канцлер Меркель на пресс-конференции в Берлине. С нелегалами из Беларуси? В первую очередь это люди. Или у беженцев нет прав в Евросоюзе? Беларусь то и дело принимает на своей территории избитых мигрантов, но об этом на пресс-конференции не ангел Меркель, конечно, не упомянула, этим она не обеспокоена.
Юлия Артюх:
А что там в соседней Украине? А там все еще не могут отойти от «Большого разговора» с нашим Президентом – он в топе обсуждений. И набирает рейтинг популярности в соседних странах настолько стремительно, насколько там увеличивается невероятная забота о демократии и ее ценностях. Цитировать белорусского лидера будет излишне. И далекие, и близкие соседи читают все заявления Лукашенко за завтраком. Ведь ни старческое слабоумие, ни демократия головного мозга, ни желание вылезти из грязи в князи не одолеет здравого смысла. О своем народе надо заботиться и действовать, исходя из его интересов. Хотя, конечно, тут я перегнула. Поставить человека и его ценность на один уровень с финансовыми делами недемократично.