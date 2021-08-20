«О своём народе надо заботиться и действовать, исходя из его интересов». Юлия Артюх о беженцах и ситуации в Афганистане

Юлия Артюх, СТВ: Пока некоторые бывшие советские республики пытаются стать пятым элементом для Запада и США, мы продолжаем мирно наблюдать за этим цирком. К сожалению, выслуживание перед барином плачевно сказывается на ситуации в этих республиках. Так Литва получила по зубам от Китая, который отозвал своего посла из-за открытия представительства Тайваня. Необдуманные действия – это уже неотъемлемая часть политики Литвы.

Юлия Артюх:

Как сказал литовский непоседа, «возможно, самый важный сигнал, который мы можем послать белорусскому режиму, заключается в том, что демократии не слабые. Демократии сильны, едины и уважают верховенство закона. Не надо думать, что мы слабые – будем решительны». Сигнал в космос собрался послать? Нелепые заявления, как и нелепая демократия, которую Науседа защищает непонятно от кого. А, видимо, от мигрантов, этот бонус он никак не хочет принимать. Что он там говорил про верховенство закона? Уважают? Может, еще и права человека соблюдают, избивая до синевы и под дулом автомата выпроваживая из страны? Но пойдем дальше по берегам моря, к которому ожидается десятый флот США. Поговорим как раз о них.

США рассматривают возможность санкций в связи с ситуацией в Афганистане. Кто бы мог подумать? Кажется, слово «санкции» – это единственное слово, которое помнит Байден. Пора расширять словарный запас, а то скоро сам на себя санкции наложит. Или вот еще. «Байден в ближайшие дни обсудит ситуацию в Афганистане с зарубежными лидерами, пока контакты идут на более низком уровне», – комментирует Псаки. Видимо, контакты эти – с Тихановской. Может, она полезные рецепты от деменции дала? И ничего страшного, что котлетами она не лечится, Байден же все равно вряд ли вспомнит.