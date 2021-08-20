«Каждый год нам помогают соседние районы». В Минской области осталось убрать менее 10% площадей

Новости Беларуси. В Минской области осталось убрать менее 10 % площадей. Уже есть 1 533 000 тонн зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Многие районы уже справились с задачей и отправляют свою технику соседям, чтобы как можно оперативнее завершить уборку. Воложинским аграриям помогают комбайнеры из Копыля. На поля переброшено девять единиц.

Четыре из них прибыли на подмогу в «Першаи-2014», а еще пять работают в хозяйстве «Воложинское». Здесь еще предстоит убрать почти четверть урожая. Площади огромные – на один комбайн приходится 700 гектаров. Но при поддержке Копыля планируют закончить уборку за пять дней.

Дмитрий Кулик, главный агроном сельхозпредприятия «Воложинское»:

Мы образовались в 2019 году, поэтому каждый год нам помогают соседние районы. К нам приехали в помощь пять экипажей и три машины на отвозку зерна. Конечно, это солидная помощь в связи с тем, что комбайнов у нас, в нашем сельхозпредприятии, небольшое количество, а нагрузка огромная. Поэтому огромное подспорье.

В целом в хозяйстве отмечают неплохие результаты. Урожайность – почти 34 центнера с гектара. Хороший показатель по озимой пшенице и озимой ржи.