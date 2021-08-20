На него уже более 300 заявок. Протестировали Geely Geometry С

Новости Беларуси. Не секрет, что еще 5 лет назад многие водители со скепсисом относились к китайским автомобильным маркам. А сегодня за автомобилями Geely белорусской сборки стоят очереди и на наших дорогах и парковках их почти так же много, как на этой стоянке у предприятия «БЕЛДЖИ». Мы приехали на завод под Борисовом, чтобы показать вам все, даже самые закрытые этапы производства. В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, что влияет на качество авто и когда в продаже появится первый белорусский электрокар.

Владимир Подымако, начальник отдела маркетинга и рекламы СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Сегодня мы тестируем автомобиль Geely Geometry С. Это полностью электрический автомобиль. Пробег максимальный заявлен – 550 километров. Мощность аккумулятора – 70 киловатт. Автомобиль в кузове хэтчбэк в переднем приводе с таким прекрасным интерьером. Панорамная крыша, очень динамичный. Сейчас мы его проверим. В характеристике – за 6,9 секунды до 100 километров. Видите, как шустро поехал. Владимир Подымако:

Он комфортный, автомобиль хорошо держит дорогу, руль такой информативный. Педаль газа и тормоза очень информативная.

Яна Шипко, корреспондент:

Это уже автомобиль будущего. Когда в продажу, кстати, поступит? Владимир Подымако:

К концу года. Сейчас мы сертифицируем сам автомобиль, готовим наш сервис, обучение, чтобы мы были готовы качественно обслуживать автомобили. Яна Шипко:

Будет ли «БЕЛДЖИ» заниматься как-то развитием инфраструктуры для электромобилей? Владимир Подымако:

Для начала в каждом нашем дилерском центре должны появиться зарядные станции.

Яна Шипко:

По количеству какие планы? Владимир Подымако:

Начнем с тысячи электромобилей, а там будет видно по объемам. Яна Шипко:

Вам уже поступают заявки? Может, очередь стоит за ними?

Владимир Подымако:

У нас размещена анкета на сайте, куда поступают заявки на электромобили, там больше 300 анкет, это только те, кто не поленился зайти на сайт и сделать заявку, а так желающих приобрести намного больше. Яна Шипко:

Предприятие было готово к такому ажиотажу на покупку Geely, как показали последние месяцы? Владимир Подымако:

Предприятие готово, планировалось на выпуск 60 тысяч автомобилей, мы к этому идем. Надеюсь, в ближайшее время мы на объём выпуска выйдем. Ажиотажный спрос в последние три месяца действительно очень высокий. И сейчас мы отложенный спрос пытаемся закрыть, производство организовано в две смены, даже работаем в некоторые субботы, чтобы произвести и продать автомобили тем покупателям, которые его уже ожидают. Яна Шипко:

Когда была презентация Geely Coolray, как раз начинался коронавирус, он как-то повлиял на вашу работу?

Владимир Подымако:

Повлиял и на наших китайских партнеров. Он повлиял на поставщиков Geely, которые поставляют комплектующие самому дистрибьютору. Но сейчас ситуация стала более понятной. Яна Шипко:

А вы ощутили тот момент переломный, когда некоторым мешали предубеждения, что китайское, и когда начался такой прямо спрос? Владимир Подымако:

К китайским автомобилям всегда было такое недоверие, но когда был построен завод и когда особенно те, кто побыл у нас на заводе, посмотрел оборудование, посмотрел автомобиль, где еще только сварен кузов, а потом уже собран полностью, то есть из каких комплектующих он собран, в каких условиях он собирается, то сразу же интерес к автомобилю резко вырос.

Яна Шипко:

Наверное, меняется автомобильный рынок в Беларуси благодаря вашему предприятию. Если раньше в основном какие-то б/у импортные были, сейчас многие отдают предпочтение.