«Чувствую, что я на своём месте». Молодые лейтенанты о том, что их привлекает в работе уголовного розыска

Новости Беларуси. Выпускники вузов осваиваются на первых рабочих местах. В Минской области в 2021 году около 80 милиционеров приступили к службе. Три новобранца пополнили коллектив Крупского РОВД. Они будут нести службу в подразделениях охраны правопорядка и профилактики и уголовного розыска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подробности в материале Анны Куртасовой.

Анна Куртасова, корреспондент:

Старт самостоятельной жизни. Молодые специалисты прибыли на свои первые рабочие места. Всего более ста человек. Для них всяческая поддержка. Многие уже успели освоиться и влиться в профессиональные будни.

После окончания Могилевского института МВД Иван Белавский вернулся в родные Крупки. Бывший выпускник – теперь оперуполномоченный уголовного розыска. О службе в милиции грезил еще со школьной парты. Здесь, в Крупском РОВД, проходил практику. Поэтому к новому месту работы привык быстро.